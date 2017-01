Sagana chápu, cyklistika na silnici je občas nuda, říká Cink. Přesto je nadšený

Nad očekávání dobře dopadl pro cyklistu Ondřeje Cinka, bývalého bronzového medailistu z mistrovství světa na horských kolech, jeho debut po přestupu na silnici. V australském etapovém závodě Tour Down Under, započítávaného do elitní kategorie WorldTour, obsadil nováček týmu Bahrajn-Merida výborné 22. místo se ztrátou jenom 105 vteřin na celkového vítěze Richieho Porteho. Bonusem k premiéře byla vyhraná vrchařská prémie v královské etapě, během které se Cink dostal do dlouhého úniku.

„S výkonem jsem moc spokojený, stejně jako všichni v týmu. Vůbec jsem nečekal, že by mi to v prvních závodech mohlo takhle jít,“ hlásil Cink z Austrálie, kde přitom neměl jednoduchou pozici. Týden před startem absolvoval týmovou prezentaci v Bahrajnu, společně s dlouhým cestováním byl bezmála týden bez kola a pak nastoupil do úplně nového prostředí.



K nedostatku zkušeností se přidala navíc velká nervozita a následně i únava po každé z etap. „Už druhý den jsem měl nohy jako kámen, na Willunga Hill (slavné stoupání) jsem odtáhl celý kopec a do posledního dne jsem šel opravdu hodně utahaný,“ popisoval. Jako biker zažil Cink určitě náročnější závody, než jsou třeba rovinaté etapy na silnici, ovšem nikdy jich nemusel jet šest v po sobě jdoucích dnech.



„Musím přiznat, že je to opravdu velká cyklistika. Závody jsou rychlé, v každé etapě se bojuje o pozice a každý chce být vepředu. Musím ale říct, že pro mne nebyl až takový problém pohyb v pelotonu, kde jsem se orientoval dobře, a taky od kluků z týmu jsem byl chválený, že mám dobrou techniku na kole. Uvidíme na závodech v Evropě, kde bude peloton ještě větší, bude v něm víc závodníků,“ podotkl Cink.

Úniky jsou těžší, než jsem si myslel

Tour Down Under věnoval testování svých možností. Proto i dvakrát naskočil do úniku, aby si vyzkoušel, co všechno silniční cyklistika obnáší. „Úniky jsou těžší, než jsem si myslel. Neustále se nastupuje a trvá, než se únik oddělí,“ všiml si.



Horké chvilky si prožil při braní občerstvení z týmového auta. Pro domestiky je to běžná práce; zajedou k autu, rozepnou si dres a na záda jsou pod něj schopni nastrkat až osm bizonů s vodou, které pak rozdávají po trati kolegům z týmu.



„S tím soukáním pod dres jsem měl problém a jednou jsem kvůli tomu měl málem i pád, když jsem si strkal lahve na záda, najednou mi tam fouknul vítr a málem jsem ležel. Naštěstí jsem to ustál,“ hlásil na sebe s humorem český jezdec.



V Austrálii se na silnici potkal i s Peterem Saganem, mistrem světa, který si naopak vloni odskočil na horská kola. S dovětkem, že silnice ho délkami svých etap už nudí.



„Myslím, že Petera chápu,“ říká otevřeně Cink. „Na horských kolech se nenudíte nikdy, zato na silnici jsou pasáže, kdy nuda opravdu je a jen se vezete v balíku… já mám sice svůj první pocit výborný a bavilo mě to, ale s Peterem souhlasím v tom, že horská kola nabízejí větší zábavu. Ale silniční cyklistika je královna…“ přibližuje.