Štybar před klasikami: Chci konečně vyhrávat, druhá místa nikoho nezajímají

Štybar, který v Belgii žije a závodí za tým Quick-Step Floors, je nažhavený, zároveň cítí klid. „Snad je to zkušenostmi. Mám pocit, že jedu v tom správném vláčku, a přeju si, aby ten vláček někde dojel do konce. Kdekoliv,“ přeje si.

Na svém kontě má Zdeněk Štybar velké výsledky, to bez debaty. Druhé místo na Strade Bianche, stříbro na Paříž-Roubaix, stejné umístění na E3 Harelbeke, přední pozice ve Flandrech… „Ale druhá místa nikoho nezajímají,“ usmívá se na prahu nového roku a nové série závodů.

Je čtvrtek odpoledne, za okny v belgickém Gentu fouká ostrý studený vítr, dlažební kostky na zemi mezi tramvajovými kolejemi smáčí drobný déšť. Štybar cvičí na speciální akci pro pozvané hosty, kterým hlavní sponzor jeho týmu Qiuck-Step ukazuje odolnost nové řady laminátových podlah. Na hladce umetené zemi se protahuje, předvádí cviky pro posílení středu těla.

V sobotu a v neděli už čistotu a eleganci vymění za prach, déšť a drsnou sílu. Takové jsou závody na kostkách.

„Těším se. Nepříjemné počasí k tomu patří, bez něho to ani není ono,“ říká on, bývalý cyklokrosař.

Ten je pro Štybara minulostí, první láskou, na kterou už jen vzpomíná. Pátým rokem se prosazuje na silnici.

„Byl bych rád, aby byla dobrá celá ta jarní perioda klasik. Vloni jsem se soustředil na jejich konec, ale v top formě jsem se tam ani nedostal. Na San Remu jsem spadl, srazil jsem tam psa. Potom o pár dní později bylo E3 Harelbeke, tam jsem píchnul, ještě jsem se dotáhl, ale nestačil jsem Saganovu nástupu. Doufám, že to všechno přijde letos. Jsem víc uvolněný. Udělal jsem všechno na maximum. Těším se na víkend, beru ho jako první zkoušku. Všechno se ukáže teď,“ je závodník ze Stříbra odhodlaný.

S přípravou je spokojený, do sezony jde zdravý. Vloni ho zdravotní potíže zastavily, do těla se mu dostal jakýsi virus a bylo po klasikách. Snad i proto letos v zimě Štybar už během tréninků hodně myslel na to, co ho čeká. „O závodech dost přemýšlím. Často si představuji nějaké momenty, které by mohly nastat. Teď mám hodně na paměti Strade Bianche, tam se jede příští týden a je to jeden z mých nejoblíbenějších závodů z celého roku. Pak Flandry, Paříž-Roubaix, další. Snažím se vyhodnotit, co jsem udělal za chybu vloni, jak bych zareagoval teď,“ popisuje svůj mentální trénink.

Formu si vyzkoušel na dvou etapových závodech Okolo Valencie a Okolo Algarve, ale ví, že ty skutečné zkoušky ho teprve čekají. Už o víkendu.

„Vloni jsem měl úplně nejlepší zimu, co si můžu představit, ale výsledek nula,“ říká narovinu. „Dobře, byl jsem druhý na Strade Bianche, vyhrál jsem etapu na Tirreno-Adriatico, ale co jsem si přál nejvíc, to tam nebylo. Začínám pátou sezonu a snad konečně zúročím, co jsem načerpal. Druhá místa nikoho nezajímají,“ uvědomuje si.