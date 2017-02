Kreuzigerův parťák už slavil, proto přišel o výhru. Vlastní tým se mu smál

Na vlastní kůži se mladý cyklista Caleb Ewan (22) přesvědčil, že je potřeba závodit naplno až do cíle. V Abú Zabí se nechal unést emocemi, začal slavit vítězství pár metrů před cílem a pak už jen s rukama na řidítkách konsternovaně přihlížel, jak ho předjíždí soupeř ze zadní pozice. „Jasně že jsme si z Caleba dělali legraci,“ dal k dobru Roman Kreuziger, Ewanův parťák z týmu Orica-Scott.

Začátečnický „kopanec“ se Ewanovi povedl ve 2. etapě vysoko hodnoceného etapového závodu v Abú Zabí, který slouží k rozjetí hvězd do sezony. Vítězství by mělo velkou váhu. Mark Cavendish, André Greipel nebo Marcel Kittel byli na startu, všichni patří do naprosté světové špičky.

Ewan si už už myslel, že je všechny zdolal. A začal zvedat ruce nahoru. Nevšiml si, že zezadu ho po pravé ruce objíždí Kittel. Když to zjistil, bylo už pozdě…

„Taková ostuda,“ hlesl 22letý Australan. „Teď abych šel zpátky k týmu a vysvětlil všem, co se stalo. Z mé strany to byla obrovská začátečnická chyba,“ uvědomoval si.

Jenže australský tým Orica-Scott je známý tím, že je v něm pohoda. Mladý popleta dostal svůj kiks pěkně „zatepla“ rovnou na talíř.

„Z Caleba jsme si určitě dělali legraci. Z chyb se člověk učí a tahle byla pro něho důležitá, aby vyspěl a posunul se trochu dál,“ popsal náladu v týmu český jezdec Roman Kreuziger.

Ewan to nenechal jen tak. O den později po jeho komickém okamžiku se jela horská etapa, kde trpěli závodníci Kreuzigrova ražení, a tentokrát byl na koni on. „Takže si sprinteři celkově dělali srandu zase z nás vrchařů. Parta je tady výborná,“ referoval Kreuziger.

Všechno v dobré následně Ewan obrátil v poslední nedělní etapě, kterou už skutečně vyhrál. Dal si dobrý pozor na to, aby jel naplno ještě kousek za cílovou čáru. Pak teprve mohl začít slavit.

„Tahle etapa byla super, odjíždíme s vítězstvím v kapse. Odvedli jsme poměrně dobrou práci. Bylo to důležité nejen pro Caleba, ale pro nás všechny, že si můžeme věřit a nemusíme se bát ani těch nejsilnějších spurterských vlaků. Pro ty čtyři kluky, kteří byli v tom našem, je to velké povzbuzení,“ ocenil Kreuziger.

Pro něho byl závod Okolo Abú Zabí prvním vystoupením v dresu Orica-Scott. Zajímala ho především horská etapa, po které měl rozporuplné dojmy. Nenadchlo ho ani 17. místo, spojené s minutovou ztrátou na vítěze, ani nástup do kopce. Naopak pocit měl dobrý ze své výkonnosti v průběhu kopce.

„Pro mě bylo důležité, že čím výš jsme jeli, tím líp jsem se cítil, což je signál, že jsem sice nebyl připravený na těžký nástup kopce, ale pak jsem se s tím začal srovnávat. To je důležité pro další závody, že nohy reagovaly docela dobře,“ shrnul.

Tým byl prý s jeho výkonem spokojený. Celkově Kreuziger obsadil 22. místo se ztrátou 1:15 minut na vítěze. „Určitě to nebyl závod na výsledek. Byl mým prvním s novým týmem, spíš se nesl ve znamení rozkoukávání. V ten první okamžik nahoře (v cíli horské etapy) jsem byl trochu zklamaný, ale pak jsem viděl čísla, srovnal jsem si, kdo už v tomto roce závodil, kdo ne, a nakonec můžu být spokojený. I když jsem od sebe čekal, že bych mohl být výš, tak pak jsme to zanalyzovali a v týmu byli spokojení. Byl to první závod a jeden kopec. Není důvod panikařit,“ řekl český cyklista.

Po krátké pauze ho čeká přesun do Itálie, tam v sobotu klasika Strade Bianche a následně etapové Tirreno-Adriatico, kde už by o pořadí mělo jít.