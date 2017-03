Štybar na Strade Bianche skončil pod stupni, Kreuziger si veze tři stehy

Cyklista Zdeněk Štybar dojel čtvrtý v jednorázovém podniku Strade Bianche. Ve svém oblíbeném závodu v Toskánsku, který byl poprvé zařazen do WorldTour, útočil třetí rok po sobě na stupně vítězů, ale skončil těsně pod nimi. Po 175 kilometrech projel cílem v centru Sieny jako vítěz Polák Michal Kwiatkowski, který si zopakoval prvenství z roku 2014.

Štybar, který triumfoval předloni a v minulém roce byl druhý, dorazil se ztrátou 23 sekund. V závěrečných stovkách metrů českému závodníkovi ujeli i Belgičané Greg Van Avermaet a Tim Wellens, s nimiž předtím marně stíhal Kwiatkowského.

Polský mistr světa z roku 2014 unikl ze skupiny uprchlíků zhruba 15 kilometrů před cílem a vytvořil si půlminutový náskok.

"Jsem zklamaný. Pro čtvrté místo jsem si nepřijel. Byl to opravdu těžký závod, Kwiatkowski jel výborně," řekl Štybar.

Závod vedoucí i po bílých šotolinových cestách ztížilo cyklistům chladné počasí a déšť. Jezdci se na mokru nevyvarovali pádů. Do hromadného karambolu se přimotal i Roman Kreuziger, který po pádu sice ještě pokračoval, ale nakonec odstoupil.

"Vezu si tři stehy na lokti a naražený bok, ale do týdne a půl budu v pořádku," uvedl český jezdec. "Byl jsem v dobré pozici, ale bohužel to spadlo těsně přede mnou. Nemohl jsem se tomu vyhnout. I když jsem skoro dobrzdil, trefili mě zezadu. Dokázal jsem se ještě vrátit, ale chytly mě trochu záda po tom pádu. Navíc bylo velice složité dostat se dopředu. Byl to krásný závod, i když na něj nebudu vzpomínat v nejlepším," uvedl Kreuziger.

Osmnácté místo se ztrátou 6:22 minuty na vítěze obsadil Ondřej Cink, který po přestupu z horských kol na silnici absolvoval svou první klasiku a dlouho se držel mezi nejlepšími. "Ke konci už mi trochu docházely síly, hodně jsem si z toho závodu vzal," uvedl Cink. Další z Čechů Petr Vakoč skončil sedmadvacátý.

Kvůli nemoci nedokončil závod jeden z favoritů Slovák Peter Sagan, dvojnásobný mistr světa vzdal 70 km před cílem.

Cyklistický jednodenní závod Strade Bianche (WorldTour) - 175 km:

1. Kwiatkowski (Pol./Sky) 4:42:42, 2. Van Avermaet (Belg./BMC) -15, 3. Wellens (Belg./Lotto) -17, 4. Štybar (ČR/Quick-Step) -23, 5. Dumoulin (Niz./Sunweb), 6. Durbridge (Austr./Orica) oba -1:26, ...18. Cink (ČR/Bahrajn Merida) -6:22, 27. Vakoč (ČR/Quick-Step) -10:20, Kreuziger (ČR/Orica) nedokončil.