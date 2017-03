Jak Saganovi ruply nervy? Závodím s kokotama, nadával a praštil lahví

Jako jeden z nejlepších závodníků na světě to má Peter Sagan rok od roku těžší. Mnohokrát si posteskl, že s ním nikdo nechce držet tempo, protože by tak páchal sportovní sebevraždu. Kdo se Saganem na silnici spolupracuje, většinou s ním v cíli prohrává, tak to je kolem hvězdného rodáka ze Žiliny nastavené.

Sagan to snáší, i když s reptáním, většinou statečně. Někdy tlak a vyčkávání soupeřů unese a vyhraje, někdy je z toho druhé nebo třetí místo.

A někdy už ho to pořádně naštve.

Předminulý víkend Sagana ve spurtu významné jednorázové klasiky z Milána do San Rema na cílové pásce zdolal Michal Kwiatkowski, který dokázal takticky využít zákrytu za mistrem světa a na posledních metrech ho předjel.

Kamery zachytily Sagana, jak hned svému přemožiteli gratuluje, a později slovenský závodník vtipkoval, že mu Kwiatkowski dluží pár piv. Ale nebylo to všechno tak růžové. V cíli to v hvězdném borci pořádně vřelo. Na uklidňování mechanika už reagoval hodně ostře. Poslechněte si raději sami.

VIDEO | Sagan nadává v cíli závodu Milán-San Remo

Video uniklo na internet až s časovým odstupem a zejména až po dojezdu dalšího z jednorázových závodů Gent-Wevelgem, kde Sagan rovněž nebyl s taktikou soupeřů moc spokojený. Pustil se tam do Nikiho Terpstry, protože se mu zdálo, že Terpstra málo spolupracoval v úniku a umožnil tak vyhrát Gregu van Avermaetovi.

„Nechápu, co chtěl dělat. Napřed se žene do úniku a pak nechce pracovat. Tohle je jeden z příkladů, jak můžete prohrát závod se mnou,“ tepal mistr světa svého soka.

Vzhledem k jeho naštvání si hledači zajímavostí na internetu dali video se sprostými nadávkami do souvislosti se závodem Gent-Welvegem, nebylo to ale tak. Sagan se nechal kamerou „nachytat“ v San Remu.

Tam ale ještě alespoň oficiálně před mikrofony zachoval dekorum. V Belgii o týden později už tak diplomatický nebyl. „Nejsem zklamaný, jsem víc motivovaný,“ přesvědčoval Sagan reportéry. „Kdybych pořád vyhrával, možná bych motivaci ztratil. Teď mám naopak chuť zase sbírat vítězství. Ale aby závodili všichni. Toto byla dost laciná hra,“ nebral si servítky.

VIDEO | Vítězství Kwiatkowského nad Saganem v San Remu. Spurt v čase 5:50