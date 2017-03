Válka graduje! Saganova kritika? Plnou podporu mít už nebude, hrozí soupeři

Do pořádně nepříjemné situace se dostává cyklistická superstar Peter Sagan. Sportovní ředitel belgické stáje Quick-Step Wilfried Peeters se do slovenské hvězdy pustil poté, kdy se mu nelíbila Saganova kritika na adresu jezdce jeho týmu Nikiho Terpstra. "Na dalším závodě Okolo Flámska s Peterem rozhodně nebudeme za každou cenu spolupracovat," prohlásil Peeters.

Slovenského spurtera pořádně vytočila situace na konci víkendového závodu Gent-Wevelgem, kdy Sagan spolu s Andersenem a Terpstraem stíhali unikající dvojici Avermaet, Keukeleire.

Sedmadvacetiletý cyklista krátce před koncem vyzval Nizozemce, aby se podílel na spolupráci při likvidaci náskoku. Na to podle Saganova vyjádření Terpstra nereagoval. Patové situace dvojice v úniku využila, závod vyhrál Avermaet před Keukeleirem, na třetím místě skončil rodák ze Žiliny.

Více než neúspěšná obhajoba Sagana naštval způsob, jakým o možnost bojovat o vítězství přišel. „Nechápu, co chtěl Terpstra dělat. Napřed se žene do úniku a pak nechce pracovat. Tohle je jeden z příkladů, jak můžete prohrát závod se mnou. Chtěl bych od všech svých soupeřů, aby se chovali férově," reagoval v cíli naštvaný cyklista.

Šéfa Quicku však Slovákova slova rozhodně nenechala v klidu. "Nebudeme se Saganem spolupracovat jen proto, abychom riskovali vlastní prohru. My se snažíme vyhrávat. Ale když nevyhráváme my, není úspěšný ani on. Pro něho je normální, že si teď stěžuje na ostatní. Proč bychom před ním měli mít nějaký velký respekt? Neříkám, že s ním nebudeme jezdit, ale nedáme mu stoprocentní podporu," uvedl Peeters pro cycklingnews.com

A co na celou aféru říká Terpstra? Blafoval jsem, ale nemyslím si, že to byla moje chyba. Ale netvrdím ani, že to bylo dobré rozhodnutí, protože jsem nakonec prohrál," komentoval situaci Nizozemec.

Na stranu kritizovaného Terpstry se postavil i ostřílený Tom Boonen. "Niki neselhal. To Sagan. Když se jmenujete Peter Sagan a ocitnete se v takové situaci, musíte přece nějak zareagovat. Sagan je jediný, kdo závod prohrál. Niki ne. Vpředu byli oba, ale pokud jste Sagan, nejrychlejší cyklista a navíc mistr světa, je na vás, abyste zvládli reagovat," zastává se svého týmového kolegy Boonen.

I zkušený šestatřicetiletý cyklista má však pro ostrá slova o devět let mladšího soupeře pochopení. "Má toho prostě hodně. Pořád musí dokazovat svoje kvality a to je prostě těžké. Někdy toho můžete mít opravdu plné zuby. Nemyslím si, že je nervóznější než jindy. Takhle ujede jen málokdy," dodává Bonnen.

Jak se spor cyklistických hvězd promítne do dalšího závodu, se uvidí již druhého dubna, kdy je na programu klasika Okolo Flámska. A kdo je obhájce titulu? Jak jinak než Peter Sagan.