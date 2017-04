Neskutečný pech! Za Saganův tvrdý pád může kabát jednoho z fanoušků

Jak k celé situaci vlastně došlo? Peter Sagan se ve snaze vyhnout nepopulárním "kočičím hlavám", řítil spolu se svými soupeři těsně kolem bariéry, za kterou se tísnili fanoušci. Když skončil po nepříjemném pádu na zemi, zdálo se, že za vše může Slovákova nepozornost, když jel příliš blízko bariéry, za kterou se pravděpodobně zachytil.

"Kontroloval jsem situaci, ale potom, mám pocit, jsem zachytil za nějaký plášť či kabát, nebo něco podobného. Kdyby to byla jenom bariéra, byl bych hned na zemi, ale já jsem ještě chvilku pokračoval v jízdě. Nezastavilo mě to hned. Kdybych najel do bariéry, řídítka by se mi zkroutila. Pak do mě zezadu narazili další. Zlomil jsem kolo a zničil přehazovačku, nemohl jsem pokračovat," vysvětloval bezprostředně po pádu otřesený Sagan novinářům.

VIDEO: Nešťastný moment pro Petera Sagana

Na adresu dvojnásobného mistra světa se krátce poté snesla kritika, která mu vyčítala, že za pád si může sám svojí nepozorností, která vzala naděje na úspěch nejen jemu, ale i jeho největšímu konkurentovi Gregu van Avermaetovi.

Jak však ukazuje video, Sagan skutečně zavadil o kabát, který měl přes bariéru přehozený jeden z fanoušků.

"Věřím, že toto video potvrdí moje pocity, které jsem měl, a ukáže skutečnou příčinu pádu, o které jsem již mluvil bezprostředně po závodě. Byl jsem blízko bariéry, když jsem cítil, jak mi něco zachytlo levé rameno, možná bunda. Nezavadil bych o bariéru, kdyby mi ta bunda nechytla ruku. Takové věci se ale při závodech stávají, teď se musím soustředit na další závod Paříž-Roubaix," brala celou věc s nadhledem slovenská hvězda.