Cyklistická tragédie! Bývalý vítěz Gira (†37) zemřel po srážce s kamionem

"Je to tragédie pro italskou cyklistiku, příliš velká, než aby šla vyjádřit slovy," uvedla stáj Astana v oficiálním prohlášení. "Ztratili jsme velkého šampiona a mimořádného člověka, který se stále smál," dodali zástupci týmu.

V jeho barvách Scarponi den před tragédií dokončil závod Kolem Alp, v němž vyhrál úvodní etapu v Innsbrucku a v celkovém pořadí obsadil čtvrté místo. Měl být i lídrem týmu pro letošní Giro poté, co kvůli zranění musel start vzdát kapitán Fabio Aru.

Sedmapadesátiletého řidiče náklaďáku čeká obvinění ze zabití z nedbalosti. "Vůbec jsem ho neviděl," citovala italská média šokovaného šoféra, jenž cyklistu kolem osmé hodiny ranní srazil na křižovatce.

Všechny cyklistické závody v Itálii, které se pojedou o tomto víkendu, začnou na Scarponiho počest minutou ticha.

Jezdec stáje Astana závodil v profesionálním pelotonu od roku 2002 a renomé si vydobyl především jako excelentní vrchař. Mezi jeho největší úspěchy patří vítězství v etapových závodech Tirreno-Adriatico v roce 2009 a Kolem Katalánska a Kolem Trentina o dva roky později. Titul z Gira mu v roce 2011 připadl až dodatečně po diskvalifikaci původního šampiona Alberta Contadora za doping.

I Scarponi měl v minulosti dopingový škraloup. V roce 2006 byl vyšetřován v souvislosti s kauzou Operación Puerto a o rok později dostal trest na 18 měsíců. Tříměsíční distanc dostal i v roce 2012 za přiznané kontakty s nechvalně proslulým lékařem Michelem Ferrarim.

Absolutely devastating to see the tragic news about @MicheleScarponi . One of the nicest guys you could ever meet. RIP my friend. pic.twitter.com/hJrx4hgdoE