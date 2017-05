České eso na Giru: v horách se držel Nibaliho, v pingpongu porážel Scarponiho (†37)

S odvážnými ambicemi jde do cyklistického Gira d'Italia, které začíná v pátek na Sardinii, český závodník Jan Hirt. Rodák z Vysočiny, na Grand Tour debutující, by rád skončil v celkovém pořadí do dvacátého místa, pro stáj CCC Sprandi Polkowice je lídrem. K tomu touží vyhrát některou z horských etap. V kopcích, jimiž program 100. ročníku závodu nešetří, se cítí nejlépe. Trénoval je na vysokohorském soustředění v Sieře Nevadě, kde stačil poznat i nedávno zemřelého špičkového jezdce Michele Scarponiho. K němu ho pojí osobité vzpomínky.