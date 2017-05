Takhle bolí Giro: servaný dres, krvavé koláče na zádech… a jede se dál

Dnešní pátá etapa cyklistického Gira d'Italia mohla být pro domácí jezdce Mattea Pelucchiho velkou příležitostí pokusit se ke svým devíti profesionálním vítězstvím přidat to desáté. V Messině se čeká sprint, na který se Pelucchi specializuje.

Kdo ale ví, jak se bude cítit po včerejším drsném pádu, který ho postihl ve vysoké rychlosti asi 80 kilometrů před cílem. Italský jezdec spadl při sjezdu z vrcholu první kategorie, z dresu mu zůstaly jen kousky, a ve zbývajícím průběhu etapy na sopku Etnu si prožil ohromná muka.

Matteo Pelucchi arrives at the finish in Etna. He crashed in the descent after the first KOM with aprox.80kms to go! pic.twitter.com/yHG2YHpcfr