Co tam ta stupidní motorka dělala? Popadané hvězdy z Gira zuří

„Je hrozné vidět, že tak stupidní nehoda může celou přípravu/obětování proměnit v bolest… těžko slovy vyjádřit,“ reagoval na kalamitu před stoupáním na cílový vrchol Blockhaus, vesměs připisovanou řidiči zastaveného motocyklu, německý spurter André Greipel. A to se ho jako jezdce týmu Lotto-Soudal hromadný pád netýkal; ani nikoho z jeho týmu.

Daleko hůř dopadl tým Sky, jemuž spadlo šest závodníků včetně obou lídrů, nebo sestava Orica-Scott. Její lídr Adam Yates rovněž spadl a nabral velkou ztrátu. „Jsme neskutečně zklamaní, že taková událost, která by se vůbec neměla stávat, měla takový vliv na výsledek,“ řekl sportovní ředitel Yatesova týmu Matthew White. „Neznáme důvody. Nevíme, jestli řidiči jeho motorka chcípla, nebo chyboval a sám zastavil, ale tohle vidět nechceme,“ uvedl v prohlášení.

VIDEO: Hodně nepříjemný moment přinesla 9. etapa na Giru

Policejní motocykl stál na levé straně silnice a kouskem přesahoval z krajnice do cesty. Silnice byla úzká, peloton využil celou její šířku a Wilco Kelderman z týmu Sunweb o motorku zavadil. Tím, že ztratil rovnováhu, hromadný pád odstartoval.

„Už jsem měl horší pády. Rameno bolí, ale není to nic, co bych nedokázal překonat,“ podotkl Geraint Thomas, jemuž rameno vypadlo a doktor mu ho musel vracet do původní polohy.

Vesele po těle mu není, hůř ale cyklista týmu Sky vnímá ránu do svých plánů na přední příčky v závodě. Letos chtěl vystoupit ze stínu Chrise Frooma, kterému pomáhá na Tour de France, a sám zaútočit na výsledek na Grand Tour. S pětiminutovou ztrátou na vedoucího Naira Quintanu se to nyní jeví jako téměř nemožné.

Kdo nejvíc ztratil Adam Yates (Orica-Scott) 4:39 min.

Geraint Thomas (Sky) 5:08

Mikel Landa (Sky) 26:56

Se svými vysokými kvalitami v časovce a zároveň podpůrným týmem poskládaným téměř výhradně s výborných vrchařů je Thomas asi největší z hvězd, které v neděli v hromadném pádu ztratily. Realisticky lze říct, že jeho ambice jsou momentálně v prachu.

„Nemyslím si, že mě kluci (soupeři) nechají nějak lehce dotáhnout,“ ušklíbl se.

V autobusu týmu Sky vládla proto v neděli večer ponurá nálada. Rozhořčené jezdce musel hodně krotit šéf Dave Brailsford.

„Základem je nereagovat přehnaně, dát se dohromady a pokračovat,“ vtloukal jim do hlav. Bylo to ale těžké. V sobotu měla letka Sky ještě dva lídry, a jeden z nich, Mikel Landa, dokonce krátkým nástupem takticky testoval reakce soupeřů. O den později měl Landa po pádu jednu nohu v takovém stavu, že se o ni téměř nemohl opřít.

Months and months of training and sacrifices, down the drain because of a stupidly parked motorcycle. NOT OK. — Brian Nygaard (@nygaardbn) May 14, 2017

Po kolizi se do cíle na Blockhausu doslova protrápil. „Rychle jsem se sice ze země dostal zpět na kolo, ale hned jsem zjistil, že nemohu šlapat. Na jedné noze jsem sotva dojel do cíle. Uvidíme, co to udělá o dni volna,“ pokrčil rameny vysoký Bask.

Thomas se uklidňoval domněnkou, že z pěti minut ztráty, kterou následkem pádu nabral, tvořilo tři až čtyři minuty čekání na lékaře a nasedání na náhradní kolo. Z toho usuzuje, že výkonnost nemá špatnou.

„Mojí šancí je položit se pořádně do úterní časovky, vzít ji, co to jde, a třeba z toho něco bude. Samozřejmě bude mimořádně těžké vyhrát, ale třeba se nám podaří posunout se do první desítky. Teď těžko říct. Jsem docela naštvaný,“ uvažoval.

That couldn't have been much worse. Really shouldn't have happened!!! I'm ok though, around to fight another day. Thanks for the messages — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) May 14, 2017

Pořádně rozzlobený byl také Tom Dumoulin, jemuž momentálně patří třetí příčka. Na vítězného Quintanu dokázal v neděli ztratit jenom půl minuty, což by v úterní časovce měl být schopen smazat, ale z toho neměl špičkový časovkář vůbec radost.

Hlavou se mu honilo, že mu v týmu Sunweb už nepomůže zraněný Kelderman.

„Pocity jsou na hovno. Wilco (Kelderman) se cítil velmi dobře, já jsem se s ním taky cítil v pohodě. Teď těžko můžu mít radost, když si vezmu, jak pro nás mohl být užitečný ve třetím týdnu. Můj výkon byl dobrý, ale ztratit Wilca je velká škoda,“ kabonil se.

Taky Dumoulin snil o tom, že Giro vyhraje, nebo aspoň bude prohánět Quintanu. Teď si tím jistý být nemůže. Vinu dává jednoznačně řidiči motorky. „Nevím, co tam ta stupidní motorka dělala. Osobně jsem se srážce dokázal vyhnout tak o dva centimetry. Říká se, že se to (srážky) stává, ale tohle se nesmí stát,“ řekl.

Very sad to leave the giro. Especially when @tom_dumoulin is flying. Gonna miss the nice moments with this team. @TeamSunweb — Wilco Kelderman (@W1lcokelderman) May 14, 2017

Že by řidič jedné motorky přímo ovlivnil výsledek takového závodu, jakým je Giro d’Italia? Bez přehánění, možné to je. Nairo Quintana má po neděli náskok, navíc jede ve výborné formě on i jeho tým Movistar.

Podle některých přitom Movistar neukázal svoji odolnost v pravý čas. Jeho počínání kritizuje například Matthew White, šéf stáje Orica-Scott. V cyklistice se totiž traduje, že v případě, že je některá z hlavních hvězd postižena pádem nebo defektem, lze na předních místech zvolnit, počkat, až si soupeř zase zformuje řady, a pak pokračovat v závodění.

WTF. What was that motorbike doing there!?!? So dissapointed for @W1lcokelderman. He was feeling so good... Heal up quick buddy! — Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) May 14, 2017

To ovšem Movistar v neděli neudělal. Naopak na špici pokračoval v nasazeném zdrcujícím tempu, čímž konkurenci ještě víc oslabil. Quintana pak tuto taktiku korunoval a suverénně vyhrál.

„Movistar udělal chybu,“ myslí si White. „Do cíle bylo ještě daleko a nebylo potřeba dohánět žádný únik. Pro ně bylo možné zpomalit na dvě minuty, v pádu bylo hodně jezdců na celkové pořadí. Nejlepší muž (Quintana) dnes vyhrál, o tom není pochyb, ale ztráty kvůli pádu byly hodně veliké,“ poukazoval White.

So happy about the great ride by @tom_dumoulin, but super gutted for @W1lcokelderman at the same time. Unacceptable crash caused by a moto. — Simon Geschke (@simongeschke) May 14, 2017