Strach z růžové? Ani náhodou. V časovce půjde o hon na Quintanu

Pokud se nestane něco nečekaného, bude mít cyklistické Giro d'Italia už šestého vedoucího muže závodu. Nairo Quintana je připravený na to, že svoji pozici, vybojovanou excelentním představením v nedělní tvrdé horské etapě, zase po pondělním volném dni ztratí.

„Časovka bude vyhovovat specialistům. Bavíme se o lidech jako Dumoulin, Pinot a další. Silní, rychlí jezdci. Specialisté,“ uvědomuje si Quintana. Pinot na něho v průběžném pořadí ztrácí 28 vteřin, Dumoulin půl minuty. To je v silách obou v časovce na Quintanu najet. „Já se budu snažit podat to nejlepší, co umím, a počkat, až se závod vrátí do mého terénu,“ řekl. Tedy do hor.

I když o růžový dres dnes přijde, pořád se jede podle jeho ideálního scénáře. Jak ostatně popisoval i český profesionál Roman Kreuziger, který Giro v minulosti dokázal vyhrát v týmu s Albertem Contadorem: „Pro toho, kdo chce Giro vyhrát, je ideální mít růžový dres po prvním týdnu, pak ho na chvíli pustit, a do hor (třetí týden) už jet zase v něm.“

Proč je dobré o trikot lídra závodu přijít? Protože je s ním spojeno řada povinností na trati, zejména hlídání tempa, nástupů a celkově obrana proti útokům, a pak taky po etapách. Vedoucí jezdec chodí denně na tiskové konference a dopingovou kontrolu, přichází o čas pro regeneraci.

Tohoto se Quintana rád vzdá, a Dumoulin a spol. mu rádi pomohou.

„Pořád si myslím, že lepší je lovit, než být na prvním místě loven, ale jestli budu schopen převzít vedení, převezmu ho,“ troufá si nizozemský borec. Trasa dnešní časovky byla jedinou etapou z celého Gira, kterou si během příprav projel kompletní od startu do cíle, a věří si. Profil by mu měl sedět takřka ideálně. „Vím, co to obnáší. Růžový dres za to ale stojí,“ tvrdí o převzetí prvního místa.

Stejně tak Francouz Thibaut Pinot, druhý v dosavadním pořadí. „Z růžové nemám strach, jestli se ptáte na tohle,“ usmíval se.

Favorité by měli být tito: Tom Dumoulin, Geraint Thomas, Thibaut Pinot, možná Bob Jungels. Kolem čtvrt na šest odpoledne by mělo být po etapě.

Časovku na závodě Okolo Romandie vyhrál Pinot, který se v poslední době v boji s chronometrem zlepšil.

„Mým cílem na Giru je letos skončit na stupních vítězů celkově a vyhrát jednu etapu,“ odkrývá plány. Blízko byl v neděli, kdy ho porazil pouze Quintana.

A dnes?