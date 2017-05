Dumoulin na Giru ovládl časovku a svlékl Quintanu z růžového dresu

Šestadvacetiletý lídr stáje Sunweb zvládl časovku na 39,8 kilometru z Foligna do Montefalca za 50:37 minuty a druhého Gerainta Thomase, který si v neděli při hromadném pádu poranil rameno a nabral ztrátu, porazil o 49 sekund. Třetí skončil Bob Jungels z Lucemburska.

Britský tahoun týmu Sky přiznal, že i po dni volna bojoval s bolestmi. "Byl to jeden z těch dnů, kdy musíte zatnout zuby a jet. A doufat, že víc bolí nohy než ruka. Dneska to bylo celkem nastejno," řekl Thomas italské televizi. "Dal jsem do toho všechno a teď to budu brát den po dni. Doufám, že se do tří dnů zotavím," dodal.

Quintana si růžový dres, který získal po nedělním výjezdu na Blockhaus, užil jen v jedné etapě. Sedmadvacetiletý jezdec Movistaru obsadil v časovce až 23. místo, Dumoulin byl rychlejší o dvě minuty a 53 vteřin.

Nejlepší z Čechů Jan Bárta na 16. místě zaostal o 2:36 minuty. Michal Schlegel ztratil na 41. příčce 4:07, pětaosmdesátý Jan Hirt měl manko 6:15.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 10. etapa (Foligno - Montefalco, časovka 39,8 km):

1. Dumoulin (Niz./Sunweb) 50:37, 2. Thomas (Brit./Sky) -49, 3. Jungels (Luc./Quick-Step) -56, 4. L. Sánchez (Šp./Astana) -1:40, 5. Kirijenko (Běl./Sky) -2:00, 6. Nibali (It./Bahrajn Merida) -2:07, 7. Monfort (Belg./Lotto) -2:13, 8. Van Emden (Niz./LottoNL) -2:15, 9. Amador (Kost./Movistar) -2:16, 10. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -2:17, ...16. Bárta (ČR/Bora) -2:36, 41. Schlegel -4:07, 85. Hirt (oba ČR/CCC) -6:15.

Průběžné pořadí: 1. Dumoulin 42:57:16, 2. Quintana (Kol./Movistar) -2:23, 3. Mollema -2:38, 4. Pinot (Fr./FDJ) -2:40, 5. Nibali -2:47, 6. Jungels -3:56, 7. Pozzovivo (It./AG2R) -4:05, 8. Zakarin (Rus./Kaťuša) -4:17, 9. Amador -4:39, 10. Kruijswijk (Niz./LottoNL) -5:19, ...25. Hirt -17:07, 69. Schlegel -44:44, 172. Bárta -1:34:45.