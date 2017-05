Pražské schody opět vyhrál olympionik Kulhavý, druhý dojel Škarnitzl

Kulhavý navázal na triumf z roku 2010. "Od té doby jsem se tady občas i trápil. Ale bylo to způsobené i tím, že ten závod jsem pojímal tréninkově, což bylo sice i teď, ale tím, že jsem o víkendu nezávodil a zrušil účast na Českém poháru, tak jsem si potřeboval trochu zazávodit," řekl dvaatřicetiletý biker novinářům.

"Sedlo mi to nevídaně. Nevím, jestli se kluci nešetřili, ale je to dobrá vyhlídka před nedělí, i když se z toho asi nedá nic moc velkého usuzovat," dodal s ohledem na víkendový start Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

Na vítězství dosáhl i přesto, že během dneška absolvoval trénink v podobě porce 100 kilometrů na silnici. "Podobně to dělám poslední roky. Někdy závod musím pojmout jako trénink a kluci mi tady odjedou. Tak to prostě je. Prioritu má vždycky svěťák a člověk nechce před Novým Městem riskovat. Je ale super, že jsem tady dokázal po delší době vyhrát a ukázal se tomu specifickému publiku, které tady každoročně je," řekl Kulhavý.

Trojice nejlepších vedla již brzy po startu závodu na celkem 11 okruhů po 1400 metrech. Před polovinou atraktivního podniku v okolí Pražského hradu se k nim dotáhl Kristián Hynek, spolu s Kulhavým nejlepší český maratonec. Celé kvarteto vydrželo pospolu až do cíle, jenže v posledním stoupání na Hradčanské náměstí neměl nikdo na Kulhavého, jenž nastoupil a cíl si mohl vychutnat ve vítězné póze s rukama nad hlavou.

"Loni se mi ten zkrácený formát nezamlouval, dneska mi to nějak vyšlo. Pro mě čím kratší, tím horší. Dneska to ale opravdu sedlo, asi nemá cenu tady kroutit hodinu. Pak ty rozestupy jsou fakt velké," podotkl Kulhavý v narážce na svou loňskou pátou příčku.

"Byl to úplný šrot od startu do cíle, bylo to šílený. Šel jsem do toho s tím, že chci dobře odstartovat, abych si nemusel dojíždět žádnou ztrátu. Jelo se hrozně vysoké tempo a myslel jsem, že to nelze vydržet, ale já se naopak cítil líp a líp. Když ale Jára v závěru nastoupil, nebyla vůbec šance mu stačit," přiznal Ulman.

Vítěz z roku 2015 Hynek přiznal, že pomalejší start nebyl záměrem. "Mimořádně jsem pokazil start a potom mě stálo hodně sil dostat se dopředu. Kdyby byl závod o něco delší, asi by mi to sedělo více, ale i tak - dojet v kontaktu a mezi prvními pěti je tady vždy úspěch a krásný zážitek," prohlásil Hynek.

Ženy absolvovaly o čtyři okruhy méně a Gantenbeinová triumfovala o 26 vteřin před krajankou Lindou Indergandovou a devětatřicetiletou Ruskou Irinou Kalentěvovou, jež zůstala zpět o další minutu. Havlíková na třetí příčku ztratila 14 sekund. Šestá dojela Adéla Šafářová.

Pražské schody, exhibiční závod na horských kolech:

Muži: 1. Kulhavý (Specialized Racing) 34:13, 2. Škarnitzl (Sram Mitas Trek) -3, 3. Ulman (Česká spořitelna-Accolade) -5, 4. Hynek (Topeak Ergon) -13, 5. Pfäffle (Něm./Möbel Mörki) -54, 6. Rauchfuss (Kelly's Bike Ranch) -1:13.

Ženy: 1. Gantenbeinová (Möbel Mörki) 26:04, 2. Indergandová (obě Švýc./Focus) -26, 3. Kalentěvová (Rus./Möbel Mörki) -1:29, 4. Havlíková (KCK Jablonec) -1:43, 5. Kleinová (Něm./Superior Rothaus) -1:56, 6. Šafářová (Nutrend Specialized) -2:22.