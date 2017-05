Kulhavý ovládl Pražské schody. Třeba se soupeři jen šetřili, smál se

Byl to úplný šrot od startu do cíle, tak popisovali bikeři závod Pražské schody v historickém centru Prahy. Šílené tempo a v závěru nástup, kterému nikdo nestačil, to byla taktika vítěze Jaroslava Kulhavého. Olympijský vítěz měl přitom v nohách stokilometrový trénink. Teď ho čeká závod SP v Novém Městě, kde si možná vyzkouší i novou disciplínu.

Soupeři z tempa závodu šíleli. Jaké to bylo pro vás?

„Mnohem lepší než v posledních šesti letech, kdy jsem se občas i trápil. Schody jsem pojal spíš tréninkově, o víkendu jsem zrušil účast na Českém poháru, tak jsem si potřeboval zazávodit. Objel jsem si ještě předtím 100 kiláků na silnici a schody mi pak nevídaně sedly. Teda nevím, jestli se kluci nešetřili.“ (smích)

To jste těch sto kilometrů v nohách necítil?

„Podobně to dělám poslední roky. Někdy i závod musím pojmout jako trénink a kluci mi pak odjedou. Tak to prostě je. Prioritu má ale vždycky svěťák a člověk nechce před Novým Městem riskovat. Je ale super, že jsem dokázal po delší době vyhrát a předvedl se tomu specifickému publiku, které na Pražské schody každoročně přijde.“

Na Hradčany vždycky dorazí fanoušci kvůli závodu a smíchají se s turisty, kteří na něj náhodně narazí. Jaké je tohle netypické publikum?

„Perfektní. Vždycky se to promíchá. A Schody jsou závod z jiného světa, je to exhibice, zábava. Člověk je rád, že je sjede a neudělá chybu, a do toho mu hučí v hlavě, jak mu fanoušci fandí. Je to perfektní závod a povzbuzení před víkendem v Novém Městě. Tam už je závodník pod tlakem, jde o Světový pohár a konkurence bude velká.“

V Novém Městě se začíná zítra short trackem. Vy jste překvapivě přihlášený…

„Ale moc se mi to nehodí. Patnáct let mám systém, že v pátek mám jediný volný den před závodním víkendem. Rozhodnu se podle toho, jak se budu cítit po tréninku. Neděle je pro mě samozřejmě prioritní, ale chci short track podpořit. Mohli bychom mít ve Světovém poháru další disciplínu, kterou může jet i člověk z cross country. Short track je podobný Pražským schodům, jen místo půl hodiny trvá dvacet minut. Ale je stejně atraktivní, diváci vidí závodníky každé dvě tři minuty.“

S čím byste byl v nedělním závodu v Novém Městě spokojený?

„Vždycky mám nejvyšší cíle. Ale je to první Světový pohár a kromě Cape Epicu nemám žádné srovnání se světem.“