Thomas na Giru končí. Trpěl jsem, bolí to čím dál víc, vysvětlil fanouškům

Po nedělní havárii vypadal hodně otřeseně. Před závěrečným stoupáním 9. etapy Gira d’Italia způsobila policejní motorka kolizi, kterou nejhůře odnesla stáj Sky. Během hromadného pádu se zranil také její jezdec Geraint Thomas, který se do závodu sice vrátil, kvůli zraněnému ramenu a koleni se však rozhodl do páteční etapy nenastoupit a skončit. „Spíše, než abych závodil, jsem každý den jen přežíval,“ vysvětlil smutný cyklista fanouškům.

Servaný dres, tělo odřené do krve a zraněné rameno a koleno. Tak dopadl britský jezdec stáje Sky Geraint Thomas po havárii v 9. etapě Gira. I přes na první pohled bolestivé zranění se dokázal do sedla vrátit a závod dojel. Po pondělním volném dnu se ještě vrátil, v pátek se však rozhodl, že bolesti za to nestojí a v letošním jubilejním ročníku Gira skončí.

„Rád bych jel dál, ale po nedělní nehodě jsem trpěl. Měl jsem problémy s ramenem, které jsou zvládnutelné, ale moje koleno se zhoršovalo každým dnem,“ přiznal důvody. Zklamání na něm bylo patrné a není se čemu divit. Poprvé na Grand Tour totiž dostal od své stáje povolení, že může bojovat o celkové vítězství a nebyl mu daleko. Po nedělní kolizi však na vedoucího Quintanu nabral pětiminutové zpoždění a bylo po nadějích.

„Nyní pojedu do Manchesteru za pár specialisty a zkusíme dát dohromady rehabilitační plán. Po krátké pauze se zaměřím na Tour a doufám, že do Německa dorazím ve stejně dobré formě, v jaké jsem byl tady,“ naznačil své plány.

Po čtvrteční etapě vede Giro Tom Dumoulin, na druhého Quintanu má náskok dvou minut a třiadvaceti vteřin. Závod končí v neděli v Miláně.