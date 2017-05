Lídr Gira musel na záchod, soupeři mu ujeli. Konec fair play, napsal König

Během více než dvou týdnů nedokázali ani ti nejlepší soupeři na Giru d'Italia dostat nečekaného lídra Toma Dumoulina do problémů. Alespoň ne do takových, do jakých se dostal kvůli akutnímu „volání přírody“ během královské 16. etapy před posledním výjezdem na Stelvio sám. Vedoucí muž závodu musel pod Stelviem okamžitě na toaletu, zhruba minutu dřepěl vedle silnice... a o první místo málem přišel. Mohl to být moment, který celé Giro d'Italia rozhodne.

Až na poslední chvíli kameraman otočil svoji kameru a přerušil záběr ze situace, která zvedla velkou pozornost na probíhajícím Giru. V poslední fázi královské etapy musel vedoucí jezdec Tom Dumoulin zastavit, opřít kolo, sundat helmu, svléknout dres, stáhnout kšandy a kalhoty...

Tady záznam končí.

„Prostě jsem musel. Po prvním výjezdu na Stelvio jsem to začal cítit ve sjezdu. Už jsem to nemohl dál držet,“ vysvětlil lakonicky Dumoulin, co se stalo.

Před 16. etapou vedl Giro o 2:41 minut. Po ní už je jeho náskok před druhým Nairem Quintanou hlavně kvůli náhlým střevním problémům jen půlminutový. A za všechno může právě indispozice 31 kilometrů před cílem obrovsky náročné etapy.

Na Grand Tour se Dumoulinovi příhoda s toaletou stala i vloni na Tour de France. Tam zastavil přímo před jedním z obytných přívěsů jednoho z fanoušků, zaběhl dovnitř a udělal, co musel. Situaci s humorem komentoval na Twitteru.

Tentokrát se to obešlo zcela bez humoru. Dumoulin jede o vítězství na 100. ročníku Gira. Z jasně rozehraného závodu má najednou velké komplikace.

Jsem hrozně zklamaný, utrousil Dumoulin

Na stupních vítězů, kde opět představoval růžový dres pro lídra celkového pořadí, se proto tvářil jako na pohřbu. Ozval se dokonce hvízdot od fanoušků, protože 26letý Nizozemec odmítl stříkat mezi diváky šampaňským.

„Z dnešku jsem hrozně zklamaný,“ utrousil.

When you've gotta go... you've gotta go... Natural break woe for Tom Dumoulin in stage 16 of the #Giro100 pic.twitter.com/IPP7AJQP15 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 23, 2017

Jeho velcí soupeři nectili nepsanou zásadu, že pokud některý z hlavních jezdců závodu musí na toaletu, nebo má jiné potíže, zvolňují tempo tak, aby se protivník mohl vrátit mezi ně do rovného boje. Aby se rozhodlo na silnici. Ne, řekněme, v trávě vedle ní.

„Zrovna tohle mi opravdu nevadilo. Měli před sebou Stevena Kruijswijka, taky ho nemohli nechat jen tak. Těžko mohli dát Kruijswijkovi tři minuty k dobru,“ vzkázal obratem Dumoulin.

Ale popořadě.

Skupina kolem Naira Quintany sice skutečně krátce zpomalila, a zdálo se, že na Dumoulina čeká, to ale nevydrželo. Quintanův tým se rozjel, normálně dál závodil. Zbytek jezdců se samozřejmě přidal. Tam už nebylo na co čekat.

Fair play je pryč, napsal König

„Fair play a respekt jsou z cyklistiky definitivně pryč,“ komentoval to na Twitteru český cyklista Leopold König.

Jako kdyby se na sváteční atmosféru kolem jubilejního Gira musela lepit smůla. Výjezd na legendární kopec Blockhaus zastínila srážka cyklistů s motorkou, po níž padly veškeré ambice týmu Sky. Spektakulární den s jedním výšlapem na Mortirolo a dokonce dvojí jízdou přes Stelvio zase znevážila debata o fair play při pauze na WC.

„Dumoulinovi soupeři ucítili šanci,“ hlásil dvojsmyslně komentátor nizozemské televize.

Za všech jiných okolností by to bylo snad i legrační. Kromě toho, že zde dostává trhliny několikaměsíční snažení o průlomové prvenství na Grand Tour.

Sám čekal na Quintanu, on na něho ne

Událost bila do očí hlavně po nedělní etapě, kdy se přihodila přesně opačná situace. Quintana upadl, Dumoulin toho ale nevyužil, zpomalil a vyčkal, až Quintana nasedne na náhradní kolo.

Očekával to stejné chování od soupeře? Snažil se přesvědčit, že pod Stelviem ne. Stejně se ho nedočkal.

„Ale já nejsem naštvaný nebo zklamaný kvůli tomu, že týmy skutečně nepočkaly!“ tweetoval ještě večer muž v růžovém, když viděl, jaká lavina kontroverze se na internetu strhla. Podle něho ani nebyla etapa v bodě, kdy by bylo myslitelné zastavovat a na někoho čekat.

Rozhozený byl jen kvůli tomu, jakým způsobem se mu vedení zmenšilo. „Jsem zklamaný. Držel jsem se s nejlepšími. Jel jsem v pohodě s Nibalim a Quintanou. Ztratil jsem jen proto, že jsem měl problém. To je, hm, na hovno,“ nepáral se s hodnocením.

It was not the moment or the time in the race anymore to come to a complete shutdown because nature called me. — Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) May 23, 2017

V cíli došlo i k očnímu kontaktu mezi oběma týmy. Z auta Dumoulinovy stáje její činovníci vysílali ostré pohledy směrem ke Quintanově družině.

„Velice pozitivní den, velice dobrá týmová práce,“ chválil si Quintana. Hájil se, že on nebyl ten, kdo by při lídrově pauze rozjížděl boj o přední příčky. „Nezrychlil jsem, ani jsem neútočil. Považoval jsem to za odpovídající, protože on (Dumoulin) se zachoval stejně při mém pádu. Ctili jsme to, ale byly další týmy, jimž šlo o jejich vlastní zájmy. Nechtěly profitovat z indispozice lídra, ale závodit podle sebe,“ utrousil Quintana.

Kdo tedy dekórum nedodržel? Údajně ani Ilnur Zakarin to nebyl. „Měl snahu se utrhnout dopředu, ale zastavil jsem ho,“ uvedl Dmitrij Konyšev, sportovní ředitel jeho stáje Kaťuša-Alpecin.

Buď jak buď, Quintana se vrátil do hry o celkové prvenství, o které měl jet jako původně největší favorit Gira. Zároveň s ním je znovu blíž prvnímu místu domácí Vincenzo Nibali.

„Blíž jsem, ale pořád je zde závěrečná časovka v neděli pro Dumoulina. Bude to ještě boj,“ řekl Nibali.

Dumoulin doufá, že se ho po špatném úterku bude dál účastnit.

„Když se mi to minule stalo na Tour, vyhrál jsem pak královskou etapu. Musím doufat, že nejsem nemocný, že tohle (střevní potíže) byla jen kombinace nadmořské výšky a jezení gelů během etapu. Pokud to tak je, pak Giro není ztracené,“ utrousil.