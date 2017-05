Nováček na Giru Hirt nadchl v legendárním kopci: Budu zas bojovat!

Manévr, k němuž se Jan Hirt na Giru od jeho startu odhodlával, doopravdy přišel. Královská etapa s jedním výstupem na Mortirolo a dvojím stoupáním na Stelvio poskytla velkou motivaci pro ty, v jejichž plánech bylo vyhrát etapu, protože existovala oprávněná naděje, že únik dojede až do cíle.

U toho Jan Hirt nechtěl chybět.

„Celý den jsem se cítil velice dobře. Naskočil jsem (do úniku) na vrcholu Mortirola, kde velká skupina jezdců zaútočila. Pro nás (tým CCC Polkowice) bylo velice důležité v úniku někoho mít, protože šance byly dobré. Neplánoval jsem tento manévr dopředu, ale musel jsem zareagovat na vývoj situace,“ uvedl český vrchař.

K ruce měl v úniku ze svého týmu Felixe Grossschartnera, jehož pomoc uvítal. „Dovezl mi bidony s pitím a ptal se, jestli si potřebuji orazit. Ušetřil jsem tak hodně energie,“ ocenil Hirt.

Energii následně mohl vložit do druhé fáze etapy, která musela početné řady českých fanoušků u silnice, v jejichž rukou vlály vlajky, nadchnout. Z původně více než dvacetičlenné skupiny zůstal Hirt vepředu sám pouze s Mikelem Landou a Stevenem Kruijswijkem. Společně se drápali na Stelvio, zapadané kolem silnice sněhem.

Jako první odpadl Kruijswijk, až pod vrcholem Stelvia nestačil Landovi ani Hirt.

„Nechtěl jsem se ho držet za každou cenu. Nevěděl jsem, jak bude moje tělo reagovat po více než dvou stech kilometrech závodění, a nechtěl jsem dostat křeče. Ale i tak jsem do toho dal všechno a můžu být spokojený, protože jsem odvedl dobrý závod. Nejsem zklamaný, že náš únik nedojel až do cíle. Někdy se to povede, někdy ne, to je cyklistika,“ uvedl.

Jedenácté místo je dalším jeho výborným umístěním za hranicí první desítky na letošním Giru, celkově už se posunul na 16. příčku. Jedním (ač hodně povedeným) únikem by navíc ještě svoje účinkování v závodě končit nechtěl.

Znamenalo by to blýsknout se ještě v některé z dalších horských etap, jimiž je poslední týden Gira prošpikovaný. Až do soboty se bude válčit vysoko v Alpách, pak následuje nedělní rozhodující časovka.

„Uvidíme, co tyto dny přinesou. Nechci si dopředu vybírat konkrétní etapu pro svoji šanci, protože nikdy nevíte, jestli nebudete mít ten den krizi. Každou z fází závodu je potřeba brát samostatně, se soustředěním, a reagovat na vývoj. Pokud se šance naskytne, budu bojovat zase,“ chystá se.