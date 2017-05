Mezi lídry na Giru to vře. Dumoulin je namyšlený, zaplatí za to, říká Nibali

Situace na prvních místech cyklistického Gira d'Italia je tři etapy před koncem čím dál zamotanější, a mezi lídry závodu to naplno vře. Vedoucí muž Tom Dumoulin se včera pustil do svých nejbližších soupeřů Naira Quintany a Vincenza Nibaliho, jimž sarkasticky popřál, aby o svá umístění na stupni vítězů přišli. Reakce na sebe nenechala čekat. „Karma není slepá. Za toto na silnici zaplatíš,“ zaskřípal zuby Nibali.

Nizozemský jezdec Tom Dumoulin nejde pro slovo daleko. Ať už měl na začátku týdne jadrně okomentovat svoje střevní potíže, které vyřešil hned vedle silnice, nebo naposledy vyjádřit svoji nespokojenost s pojetím svých největších soupeř v boji o růžový trikot z Gira.

V 18. etapě si lídr závodu Dumoulin „kočkování“ s Nairem Quintanou (2. místo) a Vincenzem Nibalim (3. místo) pořádně užil, když protivníkům nastupoval, přestože vůbec nemusel, nechal je reagovat, a pohrával si s jejich ostražitostí. Následně se do nich pustil ještě slovně v cíli.

„Soustředí se jenom na mě a snaží se dělat vše proto, abych já ztratil, ne aby oni sami vyhráli. Upřímně doufám, že takové závodění je připraví o jejich místa na stupních vítězů, což by bylo velmi pěkné, a byl bych šťastný,“ rýpnul si do protivníků Dumoulin.

Reagoval tak na to, že Quintana s Nibalim ho hlídali tak těsně, že raději kroužili kolem něho a bez reakce nechali závěrečný únik Thibauta Pinota, díky němuž se Francouz dotáhnul těsně za vedoucí trojici v celkovém pořadí.

Pořadí Gira d'Italia 1. Tom Dumoulin (Niz.) 80:00:48 hod. 2. Nairo Quintana (Kol.) +0:31 min. 3. Vincenzo Nibali (It.) +1:12 min. 4. Thibaut Pinot (Fr.) +1:36 min. 5. Ilnur Zakarin (Rus.) +1:58 min.

S Quintanou si to krátce vyříkával už na trati, kde mu krouživým pohybem ruky ukazoval, ať se taky snaží, a pokusí se Pinota dotáhnout. Kolumbijec odmítl a zařadil se raději za Dumoulina, aby měl pod kontrolou jeho jako lídra Gira.

„Toto nepochopím. Tak snad je tady, aby vyhrál Giro, ne? To stejné Nibali. Oni místo toho spolupracují spolu na tom, abych já ztratil. Mají jedinou taktiku, a to proti mně. Bylo by fajn mít možnost spojit se takhle s Pinotem a společně je v Miláně ze stupnů vítězů skopnout,“ přisadil si Dumoulin.

Dumoulin a Quintana si vyříkávají závěr 18. etapy za cílem

Za cílem si to ještě vysvětloval s Quintanou, který ale zachoval stejně kamenný obličej, jaký nosí celou dobu na trati.

„Chtěl po nás, abychom společně stahovali náskok jezdců, kteří jsou v pořadí za námi. Nechali jsme to na něm, ať si je stahuje on. I když na nás v konečném součtu něco najeli,“ pokrčil rameny Kolumbijec.

Nibali, když si nechal přeložit Dumoulinova slova do italštiny, byl mnohem ostřejší.

„Nestarám se o to, co Dumoulin říká. Začíná být trochu namyšlený,“ opětoval palbu. „Moc mluví. Jestli musíš mluvit, mluv, až budeš v Miláně jako vítěz. Měl by si dávat taky pozor, o svoji pozici může totiž přijít i on. Je silný, předvedl nám to. Ale nemůže očekávat, že mu budeme pronásledovat lidi ze čtvrtého a pátého místa, to opravdu ne. To bychom ho taky mohli místo toho na rukou donést až do Milána,“ sypal ze sebe italský obhájce titulu na Giru.

Ani nezastíral, že s Quintanou, s nímž normálně nemůže téměř vyjít a těžko spolu oba hledají společnou řeč o čemkoliv, na Dumoulinově svrhnutí pracuje. Označil za štěstí, že se jim 26letý Nizozemec ubránil.

„Taktika fungovala dobře, na Passo Gardena jsme silně zaútočili. Bohužel sjezd z kopce nepřišel vzápětí, on dostal šanci nadechnout se a zase se dotáhnout. Je to něco jako šachy,“ oznámil Nibali.

Krajana se zastal i Giovanni Visconti, který s Nibalim jede v týmu Bahrain-Merida: „Dumouline, musíš si vážit toho, že jsi na stejném pódiu s takovými šampiony, jakými jsou Quintana a Nibali,“ napsal Visconti na Instagram.

Dumoulin, jedoucí potřetí na Grand Tour v dresu vedoucího závodníka, se nezdá být vyveden z míry. Jeho mottem závěrečného týdne se stala bezprostřední hláška: „Nechci být slavný jako ten, kdo se vykadil vedle cesty při královské etapě Gira. Chci být slavný jako ten, kdo Giro vyhrál.“

„Nibali říká, že jsem namyšlený? To je od něho taky docela síla,“ vrátil pomyslný míček zpět k Nibalimu. „Dodnes jsem s ním neměl jediný problém. Jenom se mi nelíbilo, jak dnes (ve čtvrtek) na konci závodil. To je všechno. Ale to je jeho volba, ne moje.“

Závěr 18. etapy Gira d'Italia s výborným výkonem a 5. místem Jana Hirta