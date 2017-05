Dumoulin slaví životní úspěch, v časovce dojel druhý a vyhrál Giro d'Italia

Dumoulin splnil ve 29,3 km dlouhé jízdě proti chronometru roli jednoho z největších favoritů. Nestačil pouze o 15 sekund na krajana Jose Van Emdena, což mu ale nemuselo vadit, neboť byl jasně nejrychlejší z adeptů na celkové vítězství. Šestým místem se blýskl český časovkář Jan Bárta, na Van Emdena ztratil 39 sekund.

"Je to šílené, ani to nedovedu popsat slovy. Byl to hodně nervózní den, ale dokázal jsem to. Měl jsem dobré nohy," uvedl Dumoulin po životním úspěchu.

Růžový trikot podle očekávání neudržel Kolumbijec Nairo Quintana, který není v časovce dobrý tak jako v kopcích. Vítěz Gira z roku 2014 měl po sobotní předposlední etapě náskok před Dumoulinem 53 sekund, skončil však celkově druhý s odstupem 31 sekund. Třetí byl se ztrátou 40 sekund obhájce loňského prvenství Vincenzo Nibali z Itálie.



Dumoulin se do růžového trikotu oblékl po vítězství v časovce v desáté etapě. Průběžné vedení hájil až do pátku, kdy v kopcích nestačil svým rivalům, a další ztrátu nabral v sobotu. Očekávalo se však, že by mohl odstup na nejlepší vrchaře zlikvidovat v dnešní časovce, což se mu také podařilo.



Celkové dvanácté místo udržel v závěrečné etapě český lídr polského týmu CCC Hirt a má za sebou vydařený debut na jednom ze tří největších etapových závodů.

1. Van Emden (Niz./LottoNL) 33:08,

2. Dumoulin (Niz./Sunweb) -15,

3. Quinziato (It./BMC) -27,

4. Kiryjenka (Běl./Sky) -31,

5. Rosskopf (USA/BMC) -35,

6. Bárta (ČR/Bora) -39,

7. Preidler (Rak./Sunweb) -51,

8. Jungels (Luc./Quick-Step) -54,

9. Tratnik (Slovin./CCC) -57,

10. Amador (Kost./Movistar) -1:02.

Konečné pořadí:



1. Dumoulin 90:34:54,

2. Quintana (Kol./Movistar) -31,

3. Nibali (It./Bahrajn Merida) -40,

4. Pinot (Fr./FDJ) -1:17,

5. Zakarin (Rus./Kaťuša) -1:56,

6. Pozzovivo (It./AG2R) -3:11,

7. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -3:41,

8. Jungels -7:04,

9. A. Yates (Brit./Orica) -8:10,

10. Formolo (It./Cannondale) -15:17, ...12. Hirt (ČR/CCC) -20:49.



Bodovací soutěž:



1. Gaviria (Kol./Quick-Step) 325.

Vrchařská soutěž:



1. Landa (Šp./Sky) 224.

