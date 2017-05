Objev Gira Hirt potvrdil, že míří mezi elitu: Není důvod, proč bych nemohl

České cyklistice se rýsuje sedmý jezdec pro elitní kategorii WorldTour. Mezi špičku má po výborném výkonu na Giru d’Italia (konečné 12. místo) našlápnuto Jan Hirt, dosud vrchař polské druhodivizní stáje CCC Polkowice. Potvrdil, že elitní stáje už se mu ozvaly, a přicházejí první nabídky na smlouvu od roku 2018. „Nevidím vyloženě problém, proč by to tak skončit nemělo,“ řekl závodník krátce po dojezdu Gira v Miláně.

Specializovaný server Velon ho označil za největší objev Gira. Jana Hirta zařadil mezi ty vybrané jezdce, jejichž čísla a údaje z výkonů v horských etapách zprostředkovával na internetu svým odběratelům.

„Jo, články jsem si vždycky přečetl. Vnímal jsem kladné ohlasy i z toho, že si i zahraniční novináři chodili po etapách pro rozhovory. Říkali mi, že se v italské televizi řešilo, že jsem byl jedním z největších překvapení Gira. To bylo příjemné, potěšující,“ rekapituloval jezdec z Vysočiny, jemuž se poslední rok kariéry daří znamenitě.

Po loňském vítězství na závodě Okolo Rakouska a letošním třetím místě z Okolo Chorvatska, kde vyhrál proslulý Vincenzo Nibali, má na kontě druhý nejlepší debut českého jezdce na Grand Tour.

Brzo se mu tyto výkony mohou zhodnotit. Hirt je v hledáčku stájí z elitní kategorie WorldTour, kde z Čechů jezdí stabilně taková esa jako Roman Kreuziger, Leopold König nebo Zdeněk Štybar. Pokud vše dobře půjde, do začátku Tour de France, která startuje 1. července, může být vše uzavřeno.

Hirt: Nabídky řešíme každý den

„Jednání probíhala už během Gira, řeší se to od jeho začátku,“ připustil Hirt. „Teď je to intenzívnější, ale hotové nic není. Řešíme to pořád, každý den mi manažer říká nové nabídky, co a jak. Každý den se to mění, ať už to jsou čísla, nebo týmy,“ popisuje. Na výběr má z více variant, zaujal víc týmů.

Češi ve WorldTour Jan Bárta (BORA-hansgrohe) Ondřej Cink (Bahrain-Merida) Leopold König (BORA-hansgrohe) Roman Kreuziger (Orica-Scott) Zdeněk Štybar (Quick-Step Floors) Petr Vakoč (Quick-Step Floors)

Zájem udržet si svého muže má i polská stáj. I v Polsku jde cyklistika nahoru, země se ucházela o pořádání startu Gira pro příští rok (některé zdroje hovoří o tom, že jednání už padla, mělo se vyjet z Krakova nebo Wroclawi) a samotný tým CCC Polkowice do budoucna uvažuje o tom, že do roku 2020 by do WorldTour chtěl patřit, ale málo naplat, stávající již etablované týmy nabízejí Hirtovi přestup hned. Tedy hned – rok by v oranžovém trikotu CCC dokončil tak či tak. Pak mu končí smlouva. Další může podepsat kdekoliv.

„Na jeho 12. místo můžeme být hrdí. Top 10 by nás samozřejmě uspokojila ještě víc, protože vždycky chcete víc, ale šťastní jsme i za tento výkon, zejména když nám moc lidí nevěřilo,“ řekl Piotr Wadecki. „Když Hirt odejde, aspoň budeme moct být rádi, že vyšel od nás,“ pokrčil rameny.

König je teď o level výš než já, říká Hirt

Obletovaného cyklistu těší, že zájemci by ho brali na základě toho, co už předvedl. Nemusí se stresovat, co bude. Na další etapový závod do Švýcarska (10. června) pojede v klidu.

„Může to být určitě upečené do začátku Tour. Nevím, kdy se pak dohoda dá zveřejnit, ale v červnu by to mohlo být upečené. Už nebude záležet na moc dalších závodech, že bych musel něco předvést,“ doneslo se k němu.

Může tak jít cestou Leopolda Königa, který si výborným výkonem taky v druhodivizním celku na Grand Tour (v roce 2014 to bylo 7. místo v dresu NetAppu na Tour de France) řekl o angažmá mezi elitou. Krátce poté ho také dostal, sáhl po něm tým Sky.

„Uvidíme… Leo (König) je špičkový závodník, jenom měl teď zdravotní problémy, jinak je to výborný cyklista, super vrchař a má perfektní časovku. Je tedy kus přede mnou. Mohu na tom zapracovat, abych se dostal na podobnou úroveň, ale zatím se o tom bavit nemůžeme, Leo je teď o level výš než já,“ uvědomuje si Hirt.