Cyklistická kometa Cink si plní sen. Pojede Tour, nebo s Nibalim Vueltu

Prožíváte příjemný šok?

„Rozhodně! Vůbec jsem s tím takhle na první rok nepočítal. Můj program teď činí Okolo Švýcarska, dva dny před začátkem je tam jedna jednorázovka na rozjetí. Co bude dál, to se uvidí.“

Zůstáváte v okruhu kandidátů na Tour?

„Zůstávám, ale trochu se to komplikuje tím, že Javier Moreno byl dost brzo vyloučen z Gira (za sražení soupeře) a na Tour pojede, a pak taky Ramunas Navardauskas měl Giro jet, ale kvůli zdravotním problémům nejel a bude na Tour. Takže je v sestavě o dvě místa méně. Můj program se taky trochu změnil, měl jsem jet na Dauphiné, ale pojedu Švýcarsko.“

Buďte možná rád. O Critériu du Dauphiné se mluví jako o velice hektické generálce, kde se hlavně francouzské týmy tlačí hlava nehlava. Švýcarsko budete mít klidnější.

„Taky tam bude míň lidí, kteří se budou rozjíždět na Tour. My (tým Bahrain-Merida) tam jedeme s Ionem Izagirrem, který pak bude naším lídrem na Tour, takže budeme mít šanci závod vyhrát.“

Což by mluvilo před Tour i pro vás.

„Určitě by mi to pomohlo. Tour pojedeme na Iona, Nibali vynechá Tour a zaměří se pak na Vueltu, kde bude i Izagirre, tam se bude skládat tým na vítězství. U toho bych mohl být taky, co by bylo super.“

Co preferujete?

„Asi na začátku kariéry na silnici Vueltu. Může to být klidnější, než Tour, což je největší závod na světě a všichni se tam chtějí předvést. Závod je určitě hodně nervózní, těžký a každý den hodně rychlý.“

Profily tratí na Vueltě jsou ale na oko drastičtější než na Tour, nezdá se vám?

„To by mi z horských kol i vyhovovalo. I teď, co jsem zjistil v první polovině sezony, mi víc vyhovují prudší kopce, kdy to není tak do tahu. Na kopce se sklonem čtyř až pěti procent, kdy se jede hodně rychle na těžké převody, nejsem ještě tak adaptovaný. Jakmile je to ale stěna, prudký kopec, tak tam mi to jde líp.“

Bude záležet na vás, kam se vydáte?

„Na sportovních ředitelích týmu.“

A když vás oni pošlou na Tour?

„Nebudu říkat, že nechci. Vždyť to byl vždycky můj sen. Určitě bych se tomu nechtěl vyhýbat.“

Sledoval jste před pár dny Giro už jako studijní materiál, co vás na Grand Tour čeká?

„Byli jsme právě na soustředění na Tenerife. Po tréninku jsme stihli občas dojezd etapy. Takže ano.“

Jak na vás soustředění zapůsobilo?

„Byla to novinka, dřív jsem preferoval a aplikoval jenom spaní ve vysokohorském stanu a trénování v klasické nadmořské výšce. Já ale beru velmi vážně tréninky dýchání, pracuji se SpiroTigerem, nepodceňuji to.“

Pomohlo vám to?

„Cítil jsem se hodně dobře, moje tělo se s nadmořskou výškou srovnává rychle. Nemám problém tam objet těžké tréninky. Už na horském kole jsem velké výsledky taky zajížděl v nadmořské výšce, na Tenerife jsem jezdil dobře.“