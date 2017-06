Sagan pobavil vítězným tancem v cíli. Ve Švýcarsku natáhl unikátní sérii

Peter Sagan je cyklistickým fenoménem a při středeční etapě závodu Kolem Švýcarska to opět potvrdil, když ovládl spurt v posledních metrech. Nebyl by to ale slovenský showman, kdyby nezaujal i jinak. Své vítězství totiž oslavil originálním tanečkem, čímž pobavil fanoušky po celém světě.