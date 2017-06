Potíže s kolenem neumožní Königovi obhajovat domácí titul v časovce

Leopold König nebude v pátek obhajovat titul mistra republiky v cyklistické časovce. Zdravotními potížemi pronásledovaný elitní jezdec stáje BORA-hansgrohe už kvůli potížím s kolenem přišel o Giro d'Italia, které mělo být vrcholem jeho letošní sezony, po návratu na trať na začátku června brzo odstoupil ze závodu Critérium du Dauphiné, a nyní usiluje o to, aby byl v pořádku ve druhé polovině roku.

Stále jenom čtyři závodní dny, z toho pouze dva dokončené, má na svém kontě cyklista Leopold König, účastník loňské olympiády v Riu. Vleklé potíže s kolenem mu neumožní přidat další kilometry ani tento pátek, kdy se ve slovenském Žiaru nad Hronom jede časovka v rámci společného mistrovství republiky Čechů a Slováků.

König přihlášený je, ale se startem nepočítá. Podle reprezentačního trenéra Tomáše Konečného je ještě ale ve hře Königova účast v nedělním silničním závodě, jehož se zúčastní téměř kompletní domácí špička a pojede i slovenský mistr světa Peter Sagan.

„Je to v jednání. Bude záležet na Königovu zdravotním stavu. Rád by startoval, ale důležité je, co řekne doktor. Důležitější je zdraví,“ řekl Konečný před šampionátem, jehož úvodní den bude ve čtvrtek ve znamení časovky žen a juniorek.

Ani tam se nepředstaví obhájkyně titulu, v tomto případě rychlobruslařka Martina Sáblíková. V létě před olympijskou sezonou dává přednost důkladnému tréninku.

U Königa je situace komplikovanější v tom, že mu jeho cíle neumožňuje naplňovat zdravotní stav. Do sezony vstoupil na konci ledna na Mallorce, ale nedokončil hned první závod. Následně si vybral první pauzu, po které vzdal start na Giru.

O comeback se pak pokusil v červnu na Critériu du Dauphiné, náročném etapovém závodě, který představuje generálku na Tour de France. Pro Tour byl v širší nominaci stáje BORA-hansgrohe. Už během 3. etapy ale odstoupil i z Dauphiné.

„Věděli jsme, že po devíti měsících bez ostrého závodění to bude (pro Königa) na Dauphiné tvrdé. Mnoho top jezdců je zde kvůli přípravě na Tour, tomu odpovídá vysoká úroveň závodu. Leo měl první dvě etapy dobré, ale nyní je pro něho dobré se nepřepínat, proto jsme rozhodli ho stáhnout. Bude pokračovat v přípravách na Vueltu,“ řekl tehdy Jan-Niklas Droste, lékař Königova německého týmu.

Pokud to rodákovi z Moravské Třebové umožní zdravotní stav, bude jeho prvním větším závodem uprostřed prázdnin Okolo Polska, následně v srpnu Czech Cycling Tour a potom už Vuelta.