Šéf Königovy stáje: Leo není ve formě. Musíme zjistit, co se stalo

Poslední týmy na začátku týdne nominovaly na Tour de France, jméno českého jezdce Leopolda Königa nikde nefiguruje. S tím se počítalo. Manažer jeho týmu BORA-hansgrohe Ralf Denk nepřestává věřit, že se jeho eso podaří vrátit do špičkového provozu, zároveň ale nad pauzírujícím závodníkem tápe: „Teď se musíme zaměřit na to, aby byl Leo co nejrychleji na kole. Víc řešit můžeme v zimě. Musíme zjistit, co se vlastně stalo,“ volil slova Denk, který v roli týmového manažera dovedl Königa na Tour k 7. místu v roce 2014 a před letošním rokem s ním podepsal tříletý kontrakt.

Jak na tom Leopold König momentálně je?

„Začíná znovu jezdit na kole. Zkusil to pár dní na Dauphiné (těžký etapový závod začátkem června), ale nebyl na takové úrovni, aby mohl závodit. Proto ze závodu odstoupil. Na Tour de France samozřejmě není. Během Tour bude mít svoje soustředění, a pak ho připravíme na závod Okolo Polska.“

Má König znovu potíže s kolenem, které ho trápí dlouhodobě?

„Nemá, ale zkrátka není ve formě. Po dlouhé době bez kola bylo pro něho Dauphiné až moc. Teď by to mělo být O. K., doufám… Představuji si, že další tréninkový kemp ho posune na vyšší úroveň, a pak pojede Polsko. Aby se pak mohl začít soustředit na Vueltu.“

Jste zklamaní z toho, jak se jeho první rok u vás vyvíjí?

„Jisté je, že jak Leo, tak i my jsme očekávali kompletně jiné výsledky, jiné věci. Ale je to sport. Nejde to vždycky podle plánu. Musíme zjistit, co se stalo, což teď není možné, protože to je práce na zimu.“

Tušíte, v čem by problém alespoň být mohl? Je König křehký?

„Raději bych řekl, že je citlivý. Přišel z týmu Sky, vyměnil značku bot, letos má Specialized. Možná to je ten problém, ale my to fakt nevíme. Naši lidé kolem týmu i my ostatní pracujeme velmi, velmi tvrdě, abychom Lea přivedli do dobré pozice na kole.“

Věříte, že další dva roky z Königova kontraktu budou vypadat jinak?

„Věřím. Dobrá věc je, že Leo, pokud je fit, dělá skvělé výsledky. My mu věříme, známe se velmi dobře a pro mě není jediný důvod přemýšlet o nějakém ukončování spolupráce nebo tak.“

Bavíte se s ním zároveň o tom, jak se rozhodovat mezi Girem a Tour, což byl předmět diskusí a změn v přípravě na tento rok?

„Tohle jsme rozhodli společně. (přesun pozornosti z plánované Tour na Giro v době, kdy se počítalo s tím, že König bude závodit) Tour byl skutečně náš hlavní cíl, a když jsme spolu jednali, bavili jsme se o Tour. Ale pak se zjistilo, že kilometry v časovkách na Giru jsou příznivé, a tak jsme plány resetovali. On souhlasil, tým souhlasil. To je v cyklistice normální. Tak to funguje.“

Pro další roky už nastavujete výběr závodů?

„Na to je moc brzo.“