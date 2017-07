Stříbro pro Kulhavého! Na SP v Lenzerheide ho předjel jen Švýcar

Dvaatřicetiletý Kulhavý zaznamenal suverénně nejlepší výsledek v sezoně. V Novém Městě na Moravě dokončil na 55. místě jen kvůli divákům, v německém Albstadtu odstoupil v druhém kole a před týdnem v Andoře kvůli horečce a bolestem břicha nestartoval. Na stupních vítězů v SP byl Kulhavý naposledy v roce 2015 právě v Lenzerheide, kdy v tomto horském středisku vyhrál.

V úvodu dnešního závodu se i kvůli špatné startovní pozici Kulhavý pohyboval až v závěru první dvacítky, postupně se však propracovával vpřed. Na medailovou pozici se elitní český biker dostal v posledním ze sedmi okruhů a ještě stíhal vedoucího Schurtera, ale stejně jako na příklad na loňských OH v Riu na Švýcara nestačil. V cíli na něj ztratil tři sekundy.

Závod Světového poháru horských kol v Lenzerheide (Švýcarsko) - cross country:

Muži: 1. Schurter (Švýc.) 1:29:48, 2. Kulhavý (ČR) -3, 3. Sincov (Rus.) -14, 4. Marotte (Fr.) -32, 5. Valero (Šp.) -46, 6. Sarrou (Fr.) -51, ...14. Škarnitzl -2:46, 88. Vobecký, 95. Stošek (oba ČR) oba -2 kola.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 6 závodů): 1. Schurter 1000, 2. Marotte 560, 3. Valero 552, ...16. Škarnitzl 291, 21. Kulhavý 213, 75. Nesvadba 19, 82. Rauchfuss (oba ČR) 11.

Ženy: 1. Lastová (Brit.) 1:29:10, 2. Dahleová Flesjaová (Nor.) -13, 3. Bělomojnová (Ukr.) -27, 4. Neffová (Švýc.) -1:03, 5. Grobertová (Něm.) -1:08, 6. Wloszczowská (Pol.) -1:23, ...25. Štěpánová -6:47, 38. Škarnitzlová (obě ČR) -11:10.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 6 závodů): 1. Bělomojnová 800, 2. Wloszczowská 610, 3. Indergandová (Švýc.) 560, ...44. Štěpánová 92, 46. Škarnitzlová 91, 68. Ježková (ČR) 18.

Muži do 23 let: 1. Blums (Lot.) 1:28:48, 2. Brandl (Něm.) -14, 3. Colledani (It.) -37, ...24. M. Průdek -4:48, 26. Vastl -5:02, 49. Rajchart -8:33, 53. Jelínek (všichni ČR) -8:49.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 6 závodů): 1. Blums 260, ...32. M. Průdek 13.

Ženy do 23 let: 1. Courtneyová (USA) 1:14:12, 2. Freiová (Švýc.) -21, 3. Richardsová (Brit.) -1:00, ...13. Šafářová -7:15, 20. Průdková -8:56, 24. Czeczinkarová (všechny ČR) -10:01.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 6 závodů): 1. Courtneyová 320, ...18. Šafářová 29, 31. Průdková 8, 39. Czeczinkarová 2.