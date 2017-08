Odchod velikána. Contador po Vueltě ukončí cyklistickou kariéru

Jeden z nejlepších cyklistů poslední dekády a vítěz všech tří "Grand Tour" Alberto Contador ukončí za měsíc kariéru. Čtyřiatřicetiletý Španěl dnes uvedl, že se s kariérou rozloučí na domácí Vueltě, jež se jede od 19. srpna do 10. září.

"Vuelta bude můj poslední závod v roli profesionálního cyklisty," řekl Contador na videu na instagramu. "Říkám to šťastně beze smutku. Dobře jsem si to rozmyslel a myslím, že nemůže být lepší rozloučení než na domácím závodě ve vlastní zemi. Jsem si jistý, že to budou tři skvělé týdny," dodal cyklista s přezdívkou "El Pistolero".

Contador je jedním ze šesti jezdců, kteří během kariéry vyhráli všechny tři velké třítýdenní závody. Navíc se mu to podařilo během pouhých 15 měsíců, když v roce 2007 zvítězil na Tour de France a následující rok na Giru d'Italia a na Vueltě.

Z Tour a Gira má dva triumfy a z Vuelty tři. O vítězství z Tour 2010 a Gira 2011 Contador přišel kvůli pozitivnímu dopingovému testu na clenbuterol, za který dostal v únoru roku 2012 zpětně dvouletý distanc.

Letos v dresu týmu Trek-Segafredo sbíral Contador zatím převážně druhá místa. Druhý byl na Paříž-Nice i v domácích závodech Kolem Andalusie, Kolem Katalánska a Kolem Baskicka. Na Tour de France obsadil devátou pozici.