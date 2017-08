Hirt o Astaně: Rozhodla vyšší úroveň. Peněz mu Poláci nabízeli stejně

Dlouhé čekání skončilo, cyklista Jan Hirt má jasno. Na další dva roky je nováčkem ve stáji Astana. Přestupuje do jednoho z největších týmů ve WorldTour, zároveň jde do nejistého. Podpis smlouvy oznámil v době, kdy se řeší, kdo vlastně v Astaně zůstane, kdo tam bude hrát hlavní roli. Skýtá to spoustu otazníků, zároveň však i šancí pro českého vrchaře.

Dvanáctým místem v květnu na Giru d'Italia to začalo, podpisem do Astany to vrcholí. Cyklista Jan Hirt (26) pečetí očekávaný přestup do elitní společnosti, po třech letech ve druhodivizní stáji CCC Polkowice míří do WorldTour. Pokud tam vydrží kompletní stávající šestice Čechů, bude sedmým do party. „Na konci Gira jsme byli prakticky domluvení,“ přiznává Hirt.

Proč právě Astana? O tom mluvil v rozhovoru pro iSport. Zde jsou výňatky.

O volbě.

„Astana je jedním z týmů, který je mi sympatický. Nějakou dobu už je na scéně, má tedy za sebou tradici, nepatří k nově vytvořeným. Tradičnější týmy mám raději. Je tam hodně Italů, takže se dá říct, že ačkoliv má kazašskou licenci, je takový poloitalský. Tohle prostředí by mi mohlo vyhovovat, v Itálii jsem strávil dva roky, umím jazyk. To taky hrálo svoji roli. Nakonec i to, že bych tam mohl mít prostor pro sebe. Což bylo další plus.“

O šancích.

„Ohledně kalendáře na příští rok, kde bych měl jet nebo kde bych měl dostat prostor pro sebe, nemůžu nic říct. Neví se, kdo přijde, kdo odejde. To je tak u všech týmů.“

O načasování.

„Byli jsme domluvení na konci Gira, tam bylo víceméně rozhodnuto. Věřím, že do WorldTour bych se dostal i bez Gira, i když nevím, do jakého týmu by to bylo, jestli by to byla taky Astana. Ale Giro bylo milníkem, na základě kterého jsem tam šel za daleko lepších podmínek, než bych měl, kdybych tam nestartoval.“

O financích.

"Nabídka z Astany byla z těch lepších. Ale můžu prozradit, že z CCC mě chtěli udržet a nabídli srovnatelné podmínky. Řekli, že když zůstanu, tak mi nabídku z Astany dorovnají. Ale já byl rozhodnutý jít si za svým snem. Chci za všechno poděkovat. Dostal jsem tam dost prostoru, mohl jsem se ukázat. Jsem jim vděčný, protože i díky tomuto angažmá jsem měl šanci se posunout výš. Díky CCC jsem se dostal na závody, kde jsem něco zajel a všimli si mě z WorldTour."

O dalším programu.

„Září je plné jednorázových závodů v Itálii před mistrovstvím světa, měl bych se tam objevit, a možná 25. srpna pojedu nový maraton v Rakousku, v Söldenu. Tento závod dřív jezdili hobby jezdci, teď ho v Rakousku připravili i pro profesionály. Pojede se na 240 kilometrů, nastoupat se má 5500 výškových metrů. Takový extrémní závod. Jede se přes velké kopce.“