Vuelta mění lídra! Už po třetí etapě se do červeného oblékl Froome

Šampion Vuelty 2010 Nibali vyhrál po prvních kopcích v letošním ročníku spurt devítičlenné skupiny adeptů na celkové prvenství, jež se utvořila ve sjezdu do hlavního města Andorry. Druhý před Froomem skončil Španěl David de la Cruz a na druhém místě je i celkově.

Froome sice nedosáhl po 158,5 km na první letošní etapové vítězství, vyslal však důrazné varování soupeřům. V závěrečném stoupání druhé kategorie na Alto de la Comella na jeho nástup dokázal zareagovat jen Kolumbijec Esteban Chaves, ostatní nabrali několikasekundovou ztrátu. Skupina favoritů se nicméně dala opět dohromady v technickém sjezdu.

Dvaatřicetiletý Froome, který se měsíc po svém čtvrtém vítězství na Tour de France pokouší o premiérový triumf na Vueltě, má na prvním místě drobný náskok dvou sekund před trojicí soupeřů v čele s De La Cruzem. Třetí je Ir Nicholas Roche, čtvrtý Tejay Van Garderen z USA a pátý s desetisekundovým odstupem Nibali.

"Nečekal jsem, že získám červený trikot tak brzo. Je to velké překvapení, ale myslím, že je to také výsledek tvrdé práce mých kolegů z týmu," řekl Froome. Posun do čela si zajistil nejen díky šestisekundovému bonusu za třetí místo, ale trochu překvapivým vítězstvím na spurtérské prémii 13 km před cílem. "Už jsem prohrál Vueltu o 13 sekund, takže budu bojovat o každou vteřinku," řekl Froome. Na Vueltě byl třikrát druhý, naposledy loni.

Hned v první kopcovité etapě nestačil na nejlepší Španěl Alberto Contador, jenž po Vueltě hodlá ukončit kariéru. Trojnásobný vítěz závodu odpadl deset kilometrů před cílem a dojel s dvouapůlminutovou ztrátou.

Po etapách ve Francii a Andoře zamíří v úterý peloton Vuelty konečně do Španělska, cíl bude po 198,2 km v katalánské Tarragoně.

Cyklistický závod Vuelta - 3. etapa Prades Conflent Canigó - Andorra la Vella (158,5 km):

1. Nibali (It./Bahrajn-Merida) 4:01:22, 2. De La Cruz (Šp./Quick-Step Floors), 3. Froome (Brit./Sky), 4. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale), 5. Chaves (Kol./Orica-Scott), 6. Aru (It./Astana), 7. Roche (Ir./BMC), 8. Van Garderen (USA/BMC), 9. Pozzovivo (It./AG2R La Mondiale) všichni stejný čas, 10. Woods (Kan./Cannondale-Drapac) -25.

Průběžné pořadí:

1. Froome 8:53:44, 2. De La Cruz, 3. Roche, 4. Van Garderen všichni -2, 5. Nibali -10, 6. Chaves -11, 7. Aru -38, 8. A. Yates (Brit./Orica-Scott) -39, 9. Pozzovivo -43, 10. Bardet -48.