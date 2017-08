Contadorovi se rozpadá rozlučková Vuelta. Jsem strašně slabý, běduje

Už po 3. etapě Vuelty se rýsuje, že poslední velký závod skončí pro Alberta Contadora propadákem. Po nepodařené Tour de France se trápí hned v úvodu svého domácího závodu, který v minulosti třikrát (ze čtyř startů) vyhrál. Dvě a půl minuty ztráty v prvním horském testu jsou pro hrdého španělského matadora velkou ránou do jeho plánů.



„Měl jsem velmi špatné pocity,“ přiznal v pondělí Contador. „Už na La Rabasse (předposlední vrchol etapy) jsem to věděl. Nevím, co se se mnou stalo, ale cítil jsem se hodně, hodně slabě. I když jsme jeli v relativně klidnějším tempu, bylo pro mě obtížné se držet. Doufám, že to byl jenom špatný den,“ podotkl.



Contadorovy problémy začaly de facto už dřív v etapě, kdy odpadl jeho domestik do kopců Jarlinson Pantano. Když si pak lídr týmu Trek-Segafredo uvědomil, že ani nedokáže šlapat s ostatními, stáhnul si k sobě na pomoc dalšího z domestiků Petera Stetinu a s jeho pomocí se pokusil etapu přežít.



„Alberto mi řekl: počkej na mě. Možná budeme muset bojovat o to, abych se v téhle Grand Tour vůbec udržel,“ potvrdil Stetina. Ani pro něho nebyl zbytek etapy snadný, protože s navigováním Contadora do cíle nepočítal a začínaly ho brát křeče.

Alberto na tom není dobře

„Bylo ale vidět, že Alberto na tom není dobře. Tempo, jaké jsme zvolili na posledním kopci, se ani nepřibližuje tomu, jak ho u Alberta mohl každý na světě vidět dřív. Celé to bylo o tom zachránit ho a doufat, že se z toho v dalším průběhu Vuelty dostane,“ uvedl americký jezdec.



Contador nebyl sám, kdo v pondělní „andorské“ etapě padl za oběť drastickému tempu týmu Sky, který hned do první horské etapy vyrazil zběsile ve snaze utahat svoje soupeře. Velké manko nabral taky Rafal Majka z týmu BORA-hansgrohe, který si později stěžoval na žaludeční potíže. „Trpím jako zvíře,“ prohlásil Polák.



To Contador netuší, v čem je u něho problém. „Doufejme, že jsem jen měl špatný den. Možná to byl výsledek závodního výpadku, kdo ví. Úkol číslo jedna je zjistit, proč jsem byl tak slabý. Takhle slabě jsem se necítil hodně dlouho,“ připustil Contador. „Každopádně je to obrovská rána, protože mým cílem bylo Vueltu vyhrát. Samozřejmě bych si přál být víc vepředu. V pondělí jsem to nedokázal, pokusím se o to v dalších dnech,“ předsevzal si.



Úterní rovinatá etapa by mu měla posloužit pro nabrání dechu, od středy do pátku jsou na Vueltě na programu kopcovité etapy se stoupáními druhé a třetí kategorie. Za normálních okolností by je měl Contador zvládnout bez nejmenších problémů.



V sobotu je ale pak na pořadu prudký horský dojezd. Tam se ukáže, jestli legendární Španěl při svém loučení s kariérou může počítat s něčím výraznějším, než předvedl dosud.