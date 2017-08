Úprkem pro triumf. Kopcovitou etapu Vuelty ovládl Lucenko, v čele Froome

V etapě s pěti vrchařskými prémiemi druhé a třetí kategorie pustil peloton dopředu cyklisty bez ambicí na celkové umístění a Lucenko toho využil k životnímu úspěchu. Zhruba tři kilometry před cílem v prudkém stoupání do Alcossebre setřásl rakouského kolegu z úniku Marca Hallera a po 175,7 km si dojel pro první výhru na Grand Tour.

"Při prvním startu na Vueltě v roce 2014 jsem byl druhý, takže tohle je mé nejkrásnější vítězství. Na Tour jsem měl ošklivý pád, ale dostal jsem se z toho a jsem v dobré formě. Chci se tu také připravit na mistrovství světa," uvedl Lucenko, jenž se před pěti lety stal světovým šampionem do 23 let.

Až 42 sekund po něm dorazil do cíle Eritrejec Merhawi Kudus, třetí byl už téměř s minutovým odstupem Španěl Marc Soler.

V posledním stoupání se roztrhala také velká skupina favoritů, z níž se Froomea udrželi jen Kolumbijec Esteban Chaves, Kanaďan Michael Woods a loučící se Španěl Alberto Contador. Právě trojnásobný vítěz Vuelty Contador, jenž v pondělní horské etapě nabral kvůli žaludečním problémům velkou ztrátu, dojel třináctý hned před Froomem čtyři a půl minuty po Lucenkovi.

Favorizovaný Froome nově vede už o 10 sekund před Američanem Tejayem Van Garderenem, jenž dnes mírně ztratil. Třetí je o další sekundu zpět Chaves. "Vypadá to, že se celkové pořadí začíná rýsovat, a to to byl jen tříkilometrový kopec," uvedl Froome, jenž se po třech druhých místech snaží o první triumf na Vueltě. "Překvapilo mě, že nějaké sekundy ztratili Vincenzo Nibali, Fabio Aru i Romain Bardet. Ale je to dlouhý závod a umím si představit, že ve vysokých horách to bude jiné," dodal lídr týmu Sky.

Contadorův zlepšený výkon byl dobrou zprávou pro šéfy týmu Trek-Segafredo, který před startem etapy přišel o Němce Johna Degenkolba, jenž odstoupil kvůli bronchitidě.

Cyklistický závod Vuelta - 5. etapa Benicassim - Alcossebre (175,7 km):

1. Lucenko (Kaz./Astana) 4:24:58, 2. Kudus (Erit./Dimension Data) -42, 3. Soler (Šp./Movistar) -56, 4. Mohorič (Slovin./SAE Team Emirates) -1:11, 5. Gougeard (Fr./AG2R La Mondiale) -1:24, 6. Haller (Rak./Kaťuša-Alpecin) -1:37, 7. Alaphilippe (Fr./Quick-Step Floors) -1:40, 8. Bol (Niz./Manzana Postobon) -2:04, 9. Mamykin (Rus./Kaťuša-Alpecin) -2:18, 10. Maison (Fr./FDJ) -2:31.

Průběžné pořadí:

1. Froome (Brit./Sky) 18:07:10, 2. Van Garderen (USA/BMC) -10, 3. Chaves (Kol./Orica-Scott) -11, 4. Roche (Ir./BMC) -13, 5. De La Cruz (Šp./Quick-Step Floors) -23, 6. Nibali (It./Bahrajn-Merida) -36, 7. Aru (It./Astana) -49, 8. A. Yates -50, 9. S. Yates (oba Brit./Orica-Scott) -1:09, 10. Woods (Kan./Cannondale-Drapac) -1:13.