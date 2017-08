Kreuziger vyhrál drsný maraton v Rakousku. Do kopce šlapal 89 kilometrů!

Více než rok si musel Roman Kreuziger (31) počkat na další profesionální vítězství. Po loňském titulu mistra republiky vybojoval to další už v dresu týmu Orica-Scott, do kterého před sezonou přestoupil. Při maratonu PRO Ötztaler 5500 měl Kreuziger nejvíc síly ve stoupání na Timmelsjoch, alpské sedlo, přes které se ve výšce 2509 metrů nad mořem přehoupnul ve vzdálenosti 25 km do cíle už jako samostatně jedoucí vedoucí závodník.

Do té doby se Kreuzigra držel v nepočetné skupince nejlepších také další výtečný český vrchař Jan Hirt, tempu borce stáje Orica-Scott na nejvyšším vrcholu závodu však stačil už jen Simon Špilak z Kaťuši.

A ani to netrvalo dlouho.

V souboji dvou vítězů závodu Okolo Švýcarska byl silnější ten český. Kreuziger (vyhrál v roce 2008) ujížděl stejně starému Slovinci Špilakovi (vítěz z letoška) konstantně, vzdálil se mu na více než 20 vteřin a tento náskok dokázal udržet až do cíle.