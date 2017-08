Tým Aqua Blue Sport přišel na Vueltě při žhářském útoku o autobus

"Náš týmový autobus byl v noci kompletně zničen při zbabělém žhářském útoku. Došlo k tomu u hotelu v Almeríi, kde tým zůstával přes noc. Policie zadržela podezřelého," uvedli zástupci irské stáje na twitteru, kde zveřejnili i snímky ohořelých trosek vozu.

Our team bus has been completely damaged in a cowardly arson attack over night. No one was injured. Police have arrested a suspect. #LV2017 pic.twitter.com/SI1u449qO6