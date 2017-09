Hrůza v Británii. Cyklista proletěl zadním sklem zaparkovaného auta

Nejhůře dopadl Američan Brent Bookwalter z týmu BMC, který do vozidla v plné rychlosti narazil jako první a zraněný musel ze závodu odstoupit. Bookwalter utrpěl po průletu zadním sklem Renaultu otřes mozku a spoustu pohmožděnin.

33letý cyklista se ke kolizi vyjádřil na Instagram. "Naštěstí jsem v pořádku a cítím se požehnán, že zranění nejsou vážnější. Děkuji za všechny dotazy a přání, je velmi inspirující, že mě všichni sledujete a máte o můj osud zájem. Díky patří také týmu zdravotníků, lepší jsem na závodech nikdy nezažil, a mé stáji BMC za to, že se o mě také výborně postarala. Udělala pro mě hrůzný zážitek z nehody o něco snadnější," napsal Bookwalter a pokračoval.

"Samozřejmě jsem velmi zklamán, že jsem musel opustit závod díky incidentu, kterému jsem se mohl vyhnout, kdyby bezpečnostní opatření byla provedena dle norem. Teď se ale soustředím jen na to, abych se zotavil a nechal své tělo a hlavu odpočívat."

Super bummed to end thetourofbritain like this. Thankfully, I'm ok and feel blessed to be no… https://t.co/PB3RZ2aYp2