Černý den v NFL. Třem hvězdám na Štědrý večer praskaly kosti

Oakland už má jistou účast v play off a vyhrál i v sobotu nad Indianapolisem, k čemuž quarterback Carr přispěl přihrávkami na tři touchdowny. Jenže v závěrečné čtvrtině se po střetu se soupeřem zranil, čeká ho operace a na zápasy vyřazovací části může zapomenout.

Ani Lockett Seattlu v play off nepomůže, v utkání s Arizonou mu při chytání přihrávky spadl protihráč na kotník a zlomil mu nohu. Sezona, která vyvrcholí 5. února zápasem o Super Bowl, skončila také pro quarterbacka Mariotu, dvojku loňského draftu NFL.

VIDEO: Podívejte se na zranění Tylera Locketta

VIDEO: Podívejte se na zranění Dereka Carra

Breaking: According to Jack Del Rio, Derek Carr (broken fibula) will require surgery. #RaiderFam #StayStrong https://t.co/dZy6NyqiYW

Prayers up for @derekcarrqb and Marcus Mariota. Hate to see that. Get better fellas!!