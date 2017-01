Z pláže do mrazáku. V NFL začíná play off, hitem je boj Packers proti Giants

Devadesát let velké rivality znovu přiživí tahák úvodního kola play off ligy NFL amerického fotbalu. Mezi čtyřmi mači tzv. wild-card round se vyjímá střet Green Bay Packers s New York Giants, dvěma ligovými kolosy se Super Bowly ověnčenými quarterbacky Aaronem Rodgersem a Eli Manningem. Na hřišti Lambeau Field bude horko, navzdory teplotě hluboko pod nulou.

Ještě v pondělí se čtyři hvězdní hráči New York Giants povalovali na rychlém člunu na pobřeží Miami. Udělali si výlet na jih a zapařili si ve společnosti Justina Biebera, Jamieho Foxxe či Khloé Kardashian. To všechno jen pár dní před startem play off.

„Trochu mě zklamali. Pořádně si nezabalili a zapomněli na trička,“ bral událost s humorem Eli Manning, quarterback Giants.

To Jared Cook, tight end Packers, měl úplně jiné starosti, když se ve čtvrtek v Green Bay vrátil z venkovní tréninkové jednotky, při níž teplota klesla na minus osmnáct stupňů Celsia.

„Doufám, že nebude taková zima jako dneska,“ otřásl se v myšlence na nedělní zápas.

Předpověď slibuje pár stupínků k dobru, lednové mače play off na Lambeau Field v Green Bay ale tradičně bývají ostrou zkouškou. Hřišti se přezdívá Zmrzlá tundra. Na Silvestra 1967 se tady mezi Green Bay a Dallasem odehrál slavný Ice Bowl, při němž teplota spadla na minus 25 stupňů Celsia. Před pěti lety při posledním zápase play off mezi Packers a Giants naměřil teploměr minus 18,3 Celsia a tehdejší hráč domácích Ryan Pickett prohlásil: „Trvalo mi tři dny, než jsem rozmrznul…“

V neděli budou kolem laviček opět v pohotovosti ohřívače vzduchu a teplé bundy, na hřišti se ale hráči mrazu nevyhnou. Rádi to však vydrží.

V dalším díle klasické rivality Green Bay Packers a New York Giants, v níž vzpomínky běží k prvnímu střetu v roce 1928, je v sázce přežití v play off NFL. Vyřazovací část o víkendu startuje tzv. wild-card zápasy, z kterých vzejdou soupeři pro čtyři nasazené týmy, které mají na úvod play off volno.

Packers jdou do boje posíleni sérií šesti výher v řadě. Giants, kteří se do play off vrací po dlouhých pěti letech, vzývají šťastná znamení minulosti. V roce 2008 i 2012 na Lambeau Field vždy zvítězili a obě tyto sezony zakončili triumfem v Super Bowlu. Při posledním střetu soupeře zmrazili dlouhým hodem v posledních okamžicích prvního poločasu, takzvanou Hail Mary.

„Pamatuju si, jak Green Bay utichnul. Nestává se to často, a zvlášť v poločase zápasu play off,“ vzpomínal receiver Giants Victor Cruz, jeden z pondělních výletníků do Miami.

Pro Odella Beckhama Jr., další útočné eso Giants a dalšího člena dovolenkového komanda, bude nedělní zápas znamenat vůbec první start v play off. Wide receiver se ve svých třech dosavadních sezonách NFL vypracoval v jednu z tváří celé ligy, ať už čupřinou na blond nabarvených vlasů, nebo neuvěřitelnými chyty v akrobatických pozicích jednou rukou. Před nedělním mačem ani nemůže dospat.

„Těším se… Jsme v situaci, o jaké jsem snil. Poslední dva roky jsem se na play off musel dívat u televize,“ vyprávěl Beckham. „Nechci říct, že nevím, co očekávat. Samozřejmě vím, o co jde. Jsem připraven.“

Trumfem Giants je Eli Manning, na kterého play off většinou působí zcela opačně než na jeho staršího bratra Peytona. Zatímco legendární Peyton Manning, jenž se vloni rozloučil s kariérou, i kvůli potížím s citlivostí v prstech v lednových zápasech často prohrával, Eli v bojích o titul naopak rozkvétá. Přivedl Giants už ke dvěma Super Bowlům a na mrazivém Lambeau Field má ve vyřazovací části sezony bilanci 2:0.

„Mít kluka jako Eli je přesně to, co chcete, a přesně to, co hledáte, když chcete v play off dojít daleko,“ chválí Cruz.

Giants se pyšní také vynikající defenzivou, která ve třech z posledních čtyřech zápasech základní části nedovolila soupeři víc než 10 bodů.

Ovšem doma budou Packers, žlutozelená masa téměř osmdesáti tisíc diváků s tradičními trojúhelníky sýra na hlavách a s touhou oslavit postup do dalšího kola. Po šesti vítězstvích jsou Packers sebevědomí, rovněž silní v defenzivě a víru jim dodává i skvělá forma quarterbacka Aarona Rodgerse.

„Energie v tomto týmu je unikátní,“ prohlásil Mike McCarthy, trenér Packers. „Je to ambiciozní skupinka chlapů, to je evidentní od dne číslo 1. Ale nakonec to bude o tom v neděli vyhrát proti Giants.“

Legendární quarterback Packers Brett Favre věří svému týmu: „Když z toho vynechám emoce, Packers jsou favoritem a věřím, že budou v Super Bowlu.“