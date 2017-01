Postup v NFL slavil trenér za mřížemi. Kvůli výtržnostem ho sebrala policie

Hodně osobitou dohru měl nedělní vítězný zápas v předkole play off ligy amerického fotbalu NFL pro jednoho z trenérů týmu Pittsburgh Steelers. Za výtržnosti před barem, kam se dostavil v podnapilém stavu, ho sebrala a odvezla na svoji stanici policie. Joey Porter, bývalý hráč Pittsburghu a nyní trenér jeho linebackerů, bude mít co vysvětlovat. Jedno z obvinění bylo i za vyhrožování terorismem, později bylo staženo.

Už za své hráčské kariéry neměl Joey Porter daleko ke kontroverzím. Policie ho dříve vyšetřovala za to, že jeho dva bojoví psi chytili a roztrhali poníka, nebo za rvačku v Las Vegas. Tam měl společně s partou kumpánů napadnout protihráče ze Cincinnati Bengals a zmlátit ho tak, že poškozený Levi Jones měl nějakou dobu potíže s okem.



Nyní má svérázný pořízek další škraloup. Po odpoledním utkání Pittsburghu proti Miami (Pittsburgh vyhrál hladce 30:12 a postoupil do dalšího kola) ho zadržela policie při výtržnostech před barem v jižní části města.



Zápas na stadionu Heinz Field končil po čtvrté hodině odpoledne. O půl desáté už Porter seděl v před pět kilometrů vzdáleným barem The Flats on Carson „klepetech“ na zadním sedadle policejního auta.



„Ochranka baru vyrozuměla policii, že před barem se nevhodně chová jeden ze zákazníků. Zákazníkem byl Joey Porter, člen trenérského štábu Pittsburghu Steelers. Byl zadržen,“ potvrdila mluvčí policie Sonya Tolerová.



Zatýkání se neobešlo bez potíží, Porter se nemínil podvolit. Byl obviněn z obtěžování, napadení, vzdorování zadržení, opilství na veřejnosti a teroristických hrozeb. Poslední položka byla později ze seznamu obvinění stažena.



Klub se k případu blíže nevyjádřil. „Ale sledujeme ho a sbíráme všechny dostupné informace,“ sdělil v tiskovém prohlášení.