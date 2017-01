Trenér-výtržník třepal s vyhazovačem ve vzduchu. Kauce mu vyšla na 642 tisíc

Hodně draho přijde oslava postupu v play off NFL kouči týmu Pittsburgh Steelers, který po nedělním vítězném zápase svého celku proti Miami skončil za potyčku s vyhazovačem u baru za mřížemi. Ven se Joey Porter dostal na kauci 25 tisíc dolarů (642 500 korun) a hrozí mu vyhazov od mužstva, které si letos dělá ambice na postup do Super Bowlu. Zasahující policista popsal, že se Porter pustil do potyčky nejen s vyhazovačem, ale i s ním, byl opilý a do basy putoval s rukama spoutanýma za zády.

Incident se odehrál v neděli večer zhruba pět hodin poté, co Pittsburgh na úvod kole play off rozprášil Miami a zajistil si postup do dalšího kola, v němž v neděli nastoupí v Kansas City.

Bar The Flats není podle listu Pittsburgh Post-Gazette pro členy Steelers neznámým podnikem, a tak měl vyhazovač Jon Neskow u jeho dveří dost rychle jasno, s kým má tu čest, když Porter po deváté večer amerického času dorazil a domáhal se vstupu.



„Posledně jste mi vyhrožoval, že mě zabijete, vy dovnitř nepůjdete,“ oponoval vyhazovač Porterovi, bývalému hráči NFL, jemuž kontroverze nebyly cizí už během kariéry. Jeho rejstřík čítá napadení v Las Vegas, řízení pod vlivem alkoholu nebo špatné hlídání bojových psů, kteří roztrhali sousedova poníka.



Alkohol nechyběl ani tentokrát. Policista Paul Abel popsal, že když dorazil na místo, držel zrovna Porter vyhazovače oběma rukama a zvedal ho nad zem. „Musíte odejít. Vás nepustím,“ vzdoroval prý dveřník.

Hrozilo i obvinění z terorismu

Abel se tázal, co se děje, ale Porter mu nevěnoval pozornost. Místo něho skupinka mužů opodál hlásila: „Policisto, my ho máme.“ Z hlášení, odevzdaného na služebně, není patrné, zda i oni byli z Pittsburgh Steelers.



Uklidnění policistovi nestačilo, a když viděl, jak pořízek Porter (189 cm, 118 kg) třepe s vyhazovačem ve vzduchu, jal se zakročit. Rozkohoutěného trenéra popadl za bundu a odvlekl ho k zaparkovanému autu, na němž blikaly majáky.



Už dvě hodiny po půlnoci byl Porter na stanici obviněný z napadení, vzdorování zatčení a výtržnosti. Původně patřila mezi obvinění i hrozba terorismem, ta ale byla stažena.

Trenérovi zjevně nepomohlo, že se přímo před barem s Abelem přetahoval. Policistu chytil za obě zápěstí a zblízka pokřikoval: „Nic vám nedělám! Slyšeli jste, co mi řekl?“ argumentoval slovní výměnou s vyhazovačem. Do hlášení Abel zaznamenal svoji obavu, že mu o 22 cm vyšší a více než 50 kg těžší Porter vážně ublíží.

Z dechu byl Porterovi cítit alkohol. Nasadil mu pouta a odvedl ho do auta, kterým ho odvezl na stanici. Porter po cestě do auta povykoval: „To už je moc! Ne! Nic jsem neudělal! Ani jsem se ho nedotkl!“



Ráno po zatčení složil Porter kauci a byl propuštěn. Je možné, že to stejné ho čeká i od vedení Steelers, kterým se kauza v začínajícím play off nemůže hodit.



Kadeřník Dontea Dawson, pracující naproti baru The Flats, řekl reportérovi Pittsburgh Post-Gazette: „Všichni o tom mluví, ptají se, co se doopravdy stalo, co jsme slyšeli. Je těžké se v tom vyznat. Lidi říkají, že Porter a vyhazovač mezi sebou něco měli z dřívejška.“