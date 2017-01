Super Bowl zná finalisty. O titul v NFL si zahraje Atlanta s Patriots

V Super Bowlu se 5. února střetnou týmy Atlanta Falcons a New England Patriots, rozhodla o tom konferenční finále NFL. Ve finále konference NFC Falcons porazili Green Bay Packers 44:21. Patriots vyhráli finále konference AFC nad Pittsburgh Steelers 36:17.

Atlanta se dostala do svého druhého Super Bowlu historie. V tom premiérovém roce 1999 prohrála s Denverem. Patriots postoupili do rekordního devátého Super Bowlu, posedmé se do titulového zápasu dostali v éře současného trenéra Billa Belichicka, který tým převzal v novém tisíciletí. Z dosavadních osmi účastí Patriots vytěžili čtyři tituly.

New England hrál šesté konfereční finále za sebou, aktuální triumf je o něj sladší o to, že čtvrtinu základní části nemohl využít svého hvězdného quarterbacka Toma Bradyho. Ten byl potrestán za účast v aféře Deflategate, v níž Patriots podle názoru ligy podvodně hráli s podhuštěnými míči.

„Z mnoha důvodů, všichni na stadionu víte, jak velké je pro nás tohle vítězství,“ uvedl po zápase majitel Patriots Robert Kraft.

Super Bowl přinese souboj dvou vynikajících quarterbacků. Devětatřicetiletý Brady je živou legendou a podle mnohých nejlepší hráč na své pozici v historii. Postaví se mu jedenatřicetiletý Matt Ryan, který letos zažívá životní sezonu a je velkým kandidátem na cenu MVP pro nejužitečnějšího hráče ligy.

„Musíme naši práci dokončit,“ motivuje svůj tým Ryan před Super Bowlem. „Jsem šťastný za každého v naší organizaci. Tvrdě jsme pracovali, abychom se dostali do tohoto bodu, ale výzva je stále před námi. Užijeme si to, protože dostat se do tohoto bodu je těžké.“

Super Bowl se koná v neděli 5. února v Houstonu.