Kdo urve Super Bowl? Rozhodnou NO NAME hráči, tvrdí experti

Volejme sláva, a tři dny se radujme! Je to tu, zápas roku v americkém fotbalu klepe na dveře, v noci z neděle na pondělí se v rámci 51. Super Bowlu utkají na NRG Stadium v Houstonu New England Patritos a Atlanta Falcons. O blížící se SUPER události, která patří v Americe každoročně k nejsledovanějším sportovním přenosům, mluvili v pořadu O2 TV TAK URČITĚ experti na NFL Stanislav Jantoš a Jindřich Rajchl.

„Že jsou ve finále NFL Patriots mě nepřekvapuje, patří k favoritům na zisk titulu každý rok. Atlanta měla předchozí roky strašné mezery v obraně, quarterback Matt Ryan dělal zbytečné chyby. Letos se ale neskutečně zlepšili a jejich útok byl v základní části nejlepší v NFL, především na konci prosince a na začátku ledna naprosto drtivý. Falcons jsou v Super Bowlu překvapivě, ale zaslouženě,“ řekl svůj názor na oba finalisty v televizním studiu Rajchl.

„V průměru dává útok Atlanty na utkání 34 bodů, což je neskutečné číslo. Obranu mají slabší, to je pravda. V konferenčním finále ale zničili silné Green Bay Packers 44:21, takže New England v čele s Tomem Bradym nečeká snadná práce, “ doplnil Jantoš, který je aktivním hráčem amerického fotbalu v týmu Prague Black Panthers.

Super Bowl v TAK URČITĚ: Finále NFL rozhodnou obrany • VIDEO O2 Sport

Zámořská média hodně řeší otázku quarterbacků, bude lepší lídr Atlanty Matt Ryan, nebo hrající legenda Tom Brady?

„Oba jsou nesmírně kvalitní, hrají excelentní sezonu, ale jejich forma nebude to určující v Super Bowlu. Myslím si, že finále NFL rozhodnou obrany, New England měli v základní části tu nejlepší v lize, proto jsou mým favoritem, přestože v play off se defenziva Falcons hodně zlepšila. Za mě tedy se utkání rozhodne tam, kde nehrají ty největší hvězdy, tedy v obraně,“ má jasno Rajchl.

Jak tedy 51. Super Bowl dopadne? Nechme se překvapit, určitě to bude jízda. A nejen proto, že přestávkovou show obstará excentrická zpěvačka Lady Gaga.