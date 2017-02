Super Bowl je tu: Kouzlo dresů, rada obra. Hrozí konflikt s pohárem

Pomalu můžete zajít do oblíbených potravin a začít se vybavovat na velkou noc. Kola, žebírka, popcorn, šup s tím do košíku, proč si nedochutit zážitek z amerického fotbalu tamní gastronomií, že? Super Bowl s pořadovým číslem 51 je tu, v neděli v noci v 0.30 SEČ se v Houstonu na NRG Stadium před 71 795 diváky utkají o titul šampiona NFL týmy New England Patriots a Atlanta Falcons. Patriot Tom Brady se v případě vítězství stane historicky nejlepším quarterbackem historie s pěti vyhranými tituly. Pokud padne, Atlanta zapíše svůj první vyhraný Super Bowl. A tak dále, a tak dále, příběhů tato MEGA sportovní událost nabízí násobně více. Podívejte se na pětici vybraných pikanterií před úvodním drajvem.

Nejlepší obrana je útok. Tohle heslo by mohli v Atlantě rýt do zdí, Falcons měli v základní části nejlepší útok ze všech týmů NFL. Jeho mozkem je quarterback Matt Ryan, který byl v sobotu vyhlášen i nejužitečnějším hráčem sezony. Super Bowl ale majitel maximálně přesné ruky a železných nervů nikdy nehrál, a tak si zavolal s quarterbackem NY Giants Eli Manningem, který v letech 2008 a 2012 Patrioty v Super Bowlu porazil. Co řešili, kdo ví, ale co jedl kdo k večeři asi ne…

Sport Patriots se šéfem NFL

Vyhraje-li houstonskou řežbu organizace New England, slušnou divočinu by mohlo nabídnout předání trofeje od komisaře ligy Rogera Goodella, který za kauzu Deflectgate (vypuštěné míče v semifinále NFL 2015 proti Indianapolis Colts) tým z Messachusets tvrdě potrestal. Patriots dostali od Goodella milionovou pokutu, přišli o cenné výběry na draftu a quarterback Tom Brady byl suspendován na čtyři zápasy, což v NFL znamená celou čtvrtinu základní části.

„Podle mého názoru to liga královsky pohnojila. Našim fanouškům to ale dalo energii,“ nechal se slyšet boss New England Robert Kraft. Komisionář se od vypuknutí kauzy na hřišti Patriots neukázal. Když si New England před dvěma týdny proti Pittsburghu zajistil postup do Super Bowlu, fanoušci posměšně skandovali: „Kde je Roger?“ Pokud New England získá titul, Goodellovi nezbude než předat trofej Vince Lombardiho z ruky do ruky Bradymu. Na jeho kyselý výraz se těší celá NFL.