Největší obrat v historii. Super Bowl vyhráli Patriots, Brady legendou

"Houston miracle!" Zázrak v Houstonu, křičeli američtí komentátoři, když necelé dvě minuty před koncem Super Bowlu snížil Patriot James White na 26:28 a následně jeho spoluhráč Danny Amendola předvedl dvoubodovou konverzi a poslal finále NFL do prodloužení. 71 795 diváků, kteří senzační podívané přihlíželi, ryčelo nadšením. Aby ne, někteří za lístek zaplatili milion dolarů, přesně tolik stály nejdražší vstupenky.

Slavná liga amerického fotbalu prodloužení zažila poprvé ve své historii, stejně tak nikdo do té doby neumazal v Super Bowlu větší než desetibodový náskok svého soupeře. Ale to předbíháme.

"V dnešním zápase bylo několik neuvěřitelných her, asi tak 30. Kdyby dopadly jinak než dopadly, šampiony bychom se nestali, ale na to se historie ptát nebude," říkal novinářům po utkání quarterback Tom Brady. A po tvářích 39leté legendy tohoto sportu se koulely slzy.

Jeho tým byl přitom odepsaný, totálně na ručník. Na začátku druhého poločasu prohrával 3:28, na startu poslední čtvrtiny ještě 12:28. Obrana Falcons hrála úžasně. Pak se ale NRG Stadium v Houstonu prohnala neuvěřitelná bílá smršť, Brady dokázal svůj tým během třinácti minut dovést k zisku 25 bodů.

Atlanta hrající svůj druhý Super Bowl v historii, která v prvním poločase na umělé trávě v Houstonu naprosto dominovala, ztratila momentum zápasu devět minut před koncem utkání, kdy quarterback Matt Ryan, před zápasem vyhlášený MVP soutěže, upustil po ataku míč, dopustil první turnover Atlanty v play off a polil Patriots živou vodou.

Touchdowny Danny Amendoly a Jamese Whitea potvrzené dvěma body nasměrovaly finále do prodloužení, kde měli Patriots i štěstí. Vyhráli los a dostali se tak na míč, pravidla NFL týkající se prodloužení jsou neúprosná: zápas vyhraje ten tým, který dá touchdown.

Úžasný obrat a výhru 34:28 dovršil hned v prvním drajvu malý velký muž v sestavě Patriots James White, který svým třetím touchdownem v zápase zajistil své organizaci jubilejní páté vítězství v Super Bowlu.

VIDEO: Podívejte se na rozhodující akci 51. Super Bowlu

The #Patriots winning the Super Bowl is even better with Titanic music 😂😂 pic.twitter.com/jsmD6h6jaI