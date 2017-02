SHOW Super Bowl: Létající "Gaga tanečnice", nejhezčí žena i král v slzách

Co čekáte od Super Bowlu? Show amerického střihu, pochopitelně. Letošní 51. ročník vyšel ve všech směrech znamenitě, na hřišti se odehrála senzační a dle expertů NFL nejúžasnější bitva historie soutěže mezi New England Patriots a Atlantou Falcons (34:28 v prodloužení), na tribunách milníkový pátý triumf Toma Bradyho sledovaly desítky celebrit, v přestávce roztančila natřískaný NRG Stadium v Houstonu Lady Gaga. Byla to prostě jízda, podívejte se na ni ve velké FOTOGALERII v článku.

Přenos ze Super Bowlu je v Americe každoročně nejsledovanějším TV pořadem, průměrně na něj kouká k 150 milionům diváků, a největší "zásah" má přestávková show. Proč? K obrazovkám na chvilku usedají ženy, které si nechtějí nechat ujít performanci největších hvězd současné populární hudby.

V Houstonu dostala důvěru americká třicátnice Lady Gaga, která se na pódium na umělé trávě velkolepě snesla z tribuny, zazpívala zkrácené verze všech svých slavných hitů (Poker Face, Born This Way, Million Reasons, Edge of Glory a další) a nádavkem zhruba osmnáctiminutový koncert doprovázela úžasná světelná show.

Na tribunách, kam nejdražší lístek stál milion dolarů, se tísnilo skoro 71 795 diváků včetně hvězd Eltona Johna, Marka Wahlberga, Johna Travolty nebo manželky Toma Bradyho a nejkrásnější modelky planety Gisele Bündchen.

Její milý se stal hrdinou v poslední čtvrtině, kdy během 13 minut zaznamenal 25 bodů a díky vyrovnání na 28:28 poslal Super Bowl poprvé v historii do prodloužení, kde o výhře Patriots rozhodl James White. 39letý Brady tak vyrovnal s pěti mistrovskými prsteny rekord Charlese Haleyho a byl počtvrté vyhlášen nejužitečnějším hráčem Super Bowlu.

Atlanta se ani napodruhé nedočkala titulu, který jí ve finále utekl i v roce 1998. "Ani si neumím představit, co teď hráči prožívají. Tohle je možná nejhorší porážka v historii soutěže. Vést o 25 bodů a tolika zbytečnými chybami se připravit o vítězství je hrozné," prohlásil dvojnásobný šampion NFL Osi Umenyiora.

"Poslední dva roky jsem pochyboval, že Tom Brady je nejlepším hráčem v historii. Dnes to musím vzít zpět. Nechce se mi věřit, co jsem viděl. Brady mi zavřel pusu, je opravdu nejlepší v dějinách," dodal bývalý hráč New Yorku a Atlanty.