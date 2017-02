Zázrak utrhl Falcons křídla. Prcek předvedl nejlepší akci Super Bowlu

Nebýt této akce, New England Patriots by 51. Super Bowl možná nevyhráli, Tom Brady by nebyl s pěti prsteny pro šampiona rekordmanem ligy, NFL by tento zápas neopěvovala jako nejlepší finále všech dob. Wide receiver Patriotů Julian Edelman předvedl 80 vteřin před koncem zápasu neuvěřitelné zachycení míče, díky kterému o čtyři snapy později jeho tým vyrovnal na 28:28 a v prodloužení dokončil proti Atlantě senzační obrátku.

"Byl to jeden z nejlepších catchů, které jsem v životě viděl," smekl v rozhovoru pro CNN quarterback Patriots Tom Brady, z jehož ruky míč vstříc Edelmanovi vyletěl.

"Vůbec nechápu, jak to ten chlap mohl chytit, prostě nechápu, ale děkuju mu," dodala 39letá legenda, která získala proti Atlantě už své páté vítězství v Super Bowlu. Nikdo v NFL nemá titulů více, Brady byl navíc vyhlášen MPV utkání.

VIDEO: Podívejte se na spektakulární zachycení míče Juliana Edelmana





Jak se akce seběhla? Brady rozehrával za stavu 22:28 první down ze svých 30 yardů a mrštil jej dlouhým pasem směrem, kde byl jeho 178 centimetrů vysoký wide receiver. Obrana Falcons ale reagovala bleskově a Edelmana dokázala výborně ztrojit.

Vteřinky to vypadalo dokonce na interception (míč by ze vzduchu zachytili hráči Atlanty a zřejmě by jej do konce zápasu už Patriots nepůjčili), v rudých rukavicích hrající Edelman ale míč i díky několika šťastným odrazům o nohy dokázal míč zachytit a sebral Atlantě zbytky sebevědomí.

"Měl jsem z toho dobrý pocit. Samozřejmě jsem si nebyl jistý, zda se špička balonu nedotkla země, ale věřil jsem, že jsem to zvládl," říkal po utkání novinářům nadšený Edelman, který se do té doby v utkání spíše trápil. Upustil několik přihrávek a i díky jeho malému příspěvku prohrávali Patriots v průběhu utkání už o 25 bodů poměrem 3:28.

Poslední čtvrtinu ale jeho tým měl geniální, 25 bodů za 13 minut poměr sil na hřišti v NRG Stadium zcela otočilo, touchdown Jamese Whitea z prodloužení byl sladkou třešinkou. Do té doby nikdo v historii Super Bowlu nesmazal větší než desetibodovou ztrátu.

"Když to Julian chytnul, myslel jsem, že se zblázním radostí, všichni na střídačce šíleli," upřímně popsal své pocity safety Patriots Duron Harmon. "Pak už jsme věděli, že utkání je naše, byla tam neuvěřitelná energie, díky tomuto zázračnému zachycení," dodal Harmon.

Zda to byla životní akce jeho kariéry, Edelman neprozradil. "Víte, kdyby nám to nepomohlo k výhře, je to úplně jedno. Naštěstí jsme vyhráli, takže se o této akci mluví. To mi stačí, nějaké přihrávky snad ještě do konce kariéry zachytím," smál se pro NFL.com 30letý fotbalista.

Wide receiver Danny Amendola, který dvoubodovým potvrzením touchdownu Jamese Whitea nasměroval zápas do prodloužení, také jen těžko hledal slova, kterými by tuto akci osvětlil. "Jednoduše neuvěřitelné, nechápu to, bylo to naprosto úžasné, jednoznačně catch večera, možná celé sezony."

"Naše úžasné vítězství je zásluha celého týmu. Nevzdali jsme se a tvrdě bojovali," uzavřel quarterback Brady, který vytvořil 62 přihrávkami na 466 yardů rekord Super Bowlu. "Atlanta má skvělý tým a musím jí složit uznání. My jen měli možnost hrát víckrát v útoku. Kdyby kterákoli z posledních 30 rozehrávek skončila jinak, slavil by soupeř," dodal.