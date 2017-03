Americký fotbal se vrací na české trávníky, ligu oživí i cizinci

Tento víkend začíná kolotoč zápasů nejlepšího českého amerického fotbalu. Ve čtyřech ligách se utká 26 týmů. Letošní novinkou bude zavedení jedenáctkového formátu do všech čtyř lig, ligu oživí také cizinci. O atraktivní podívanou a zábavu nebude nouze.

V průběhu základní části se fanoušci mohou těšit na Doubleheader. Dvoják se odehraje 28. 5. na stadionu Viktorie Žižkov. Jedno odpoledne, jedno místo, dva zápasy. Pražské derby, televizní zápas Stallions-Bobcats, velká fanzóna s atrakcemi s fotbalovou tématikou a dobré občerstvení.

V nižších ligách bude také co sledovat. Druhá liga nabídne brněnské derby a boj o vstupenky do osmičlenné Bitters ligy v roce 2018. Podaří se Alligators vyškrábat zpět do nejvyšší ligy? Kdo převezme nadvládu nad Brnem? První derby 14. 4. napoví.

Ve třetí a čtvrté lize budeme sledovat premiérové zápasy Hradce Králové Dragons a Táboru Foxes. Dokáží se prosadit v první sezóně nebo je čeká křest ohněm? Ve třetí lize jsou finalisti loňského Bronze Bowlu pryč. Uvidíme, kdo zaujme jejich místo letos. Také bude zajímavé sledovat, jak týmy ve čtvrté lize zvládnou přechod na jedenáctkový formát.

Novou sezonu oživí také zahraniční hráči. Budou borci z Ruska, Mexika nebo Anglie rozdílovými hráči? To uvidíme už brzy.