Draft NFL: Překvapivý hon na quarterbacky. Jedničkou ale byl obránce

Je to jeden z nejhůř předvídatelných draftů poslední doby, ale číslo jedna bylo jasné. Defenzivní end Myles Garrett v hodnocení odborníků výrazně převyšoval ostatní kandidáty.

„Byla to jasná volba. Pokud by ho Cleveland nevzal, měli by ho vykopnout z ligy,“ prohlásil nejmenovaný skaut pro Milwaukee Journal Sentinel.

Těsně před draftem se spekulovalo, že vedení Browns je v názoru rozděleno a druhé křídlo prosazovalo volbu quarterbacka Mitchella Trubiského. Nakonec ale Cleveland vybral očekávanou jedničku a dobrodružství s quarterbacky nechal na jiných.

Do hry se rychle přihlásili Chicago Bears, kteří překvapili trejdem z třetího na druhé místo. Bears obětovali tři picky v letošním a příštím draftu, aby jako quarterbacka své budoucnosti vybrali Trubiského.

„Je OK nezmoct se na slovo? Druhý výběr draftu?“ prohlásil v té chvíli analytik NFL Daniel Jeremiah.

Trubisky přiznal, že před draftem s Chicagem vůbec nebyl v kontaktu.

„Všechny nás to překvapilo,“ prohlásil.

Spolu s Trubiským byl za nejnadějnější prospekt na pozici quarterbacka považován Deshaun Watson, Kansas City Chiefs ale investovali jmění do jiného jména. Chiefs šli o sedmnáct míst nahoru, pročež obětovali také letošní třetí kolo a dokonce první kolo v příštím roce. Vše proto, aby z desáté příčky získali quarterbacka Patricka Mahomese.

A nakonec se Houston Texans posunuli o třináct míst, aby z dvanáctého výběru získali Deshauna Watsona. A také je to stálo pick v prvním kole příštího draftu.

Ten získal Cleveland, který svou slabou soupisku během prvního kola výrazně posílil. Kromě Garretta na čísle jedna získal ještě z pětadvacátého místa safetyho Jabrilla Pepperse a nakonec se trejdem ještě jednou vrátil do prvního kola a jako devětadvacítku vzal fyzicky disponovaného tight enda Davida Njoku.

Překvapivě agresivní trh s quarterbacky ovlivnil další průběh draftu. New York Jets na místo číslo 6 spadlo několik exkluzivních výběrů, z nichž si vybrali safetyho Jamala Adamse.

„Měli jsme štěstí, že k nám Adams propadl,“ pochvaloval si Mike Maccagnan, manažer Jets.

Adamsův otec George byl v roce 1985 také draftován v prvním kole, Giants si ho vybrali na devatenáctém místě a mladík tak vyhrál sázku, protože byl draftován výš.

„Určitě ale nebude nic platit,“ usmíval se Adams.

Dalším příběhem draftu je překvapivý výběr tří wide receiverů během prvních devíti výběrů. Tennessee vzalo Coreyho Davise (5), Los Angeles Chargers Mikea Williamse (6) a Cincinnati (9) Johna Rosse.

Defenzivní end Jonathan Allen, jedno z hlavních jmen draftu, zřejmě kvůli zprávě o artróze ramen propadl na sedmnáctou příčku, kde si ho vybrali Washington Redskins.

Draft pokračuje druhým kolem v noci na sobotu.