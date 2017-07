V devatenácti hrdinou Czech Bowlu. Hattrick jsem si pokazil, říká šampion

Cítíte se jako hrdina zápasu?

„To rozhodně ne. Kdybych tam udělal ten třetí catch, tak možná. Ale to jsem trošku pokazil.“

Už po dvou touchdownech jste ve volném poli chytal dlouhý balon, s kterým jste si mohl utíkat pro třetí zářez, míč ale propadl. Co se stalo?

„Už jsem si říkal: Já jsem volnej… Už jsem myslel na jiné věci než na balon, takže to trošku spadlo… Možná to mělo něco společného i s tím deštěm.“

Jak vám mokré počasí komplikovalo situaci?

„S rukavicemi to hodně klouže, i když je tam guma. To se pak chytá většinou bez rukavic, ale to klouže stejně, takže je to jedno... Asi dva dny jsem byl nervózní, jenom, když jsem viděl to počasí. Takže nic moc.“

Přispěl jste taky k prvnímu touchdownu, když jste zachytil dlouhou přihrávku kousek před endzonou soupeře, rozhodilo to protivníka?

„Určitě. První touchdown je hodně důležitý, to by rozhodilo každého. Ale profesionální tým by se s tím měl umět smířit. Chyběly mi asi dva yardy. Říkal jsem si, že jsem tam mohl doběhnout. Ale to bohužel nešlo. Pak jsem naštěstí hned dal touchdown.“

720p 360p REKLAMA Vítězný quarterback Dundáček: Ostravě uškodil déšť • VIDEO iSport TV

Jaké bylo pak dvakrát skórovat během necelé minuty?

„Honza Dundáček to hodil hodně dobře. U prvního jsem měl trochu štěstí, tam šli proti mně obránci, chyběly centimetry, tečovali by to a třeba bych to nechytil. Ale měl jsem trochu štěstí, takže dobrý…“

Byl to pro vás životní zápas?

„Určitě. Bylo to první finále, ve kterém jsem hrál. Minulý rok jsem stál jenom na sidelajně, to bylo mrzutější. Ale letos to vyšlo.“

Nečekal jste od Ostravy větší odpor?

„No, bylo to určitě jednodušší, než jsem čekal. Myslím, že to bylo trošku z nervozity. Byli po dvaceti letech ve finále, myslím, že je to s tím stresem taky spojené. My jsme už na to zvyklí, všichni hráči už pár finále hráli.“

720p 360p REKLAMA Bouře na hřišti! Takhle Prague Black Panthers slavili triumf v Czech Bowlu • VIDEO iSport TV