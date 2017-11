Horko v NFL: Hned pět hráčů bylo vyloučeno kvůli rvačkám

Drsné scény orámovaly víkend v lize amerického fotbalu NFL. Během tří zápasů došlo k hromadným strkanicím, na něž doplatilo pět hráčů vyloučením do konce zápasu. Do potyček se zapojily i hvězdy jako receiver A.J. Green nebo quarterback Jameis Winston.

V zápase mezi Jacksonville a Cincinnati se receiver hostujících Bengals A.J. Green nechal vyprovokovat postrčením cornerbacka Jaguars Jalena Ramseyho, soupeře chytil za krk a povalil ho na zem. Vyvolalo to hromadnou strkanici, po níž byli Green i Ramsey posláni ze hřiště.

„Je to pro mě lekce. Už se to nikdy nestane. Lituju toho. Měl jsem odejít. Ať přijde jakýkoli trest, budu ho akceptovat,“ kál se Green. „Vím, že se na hřišti nemůžeme prát. Dostal se mi pod kůži. Neměl jsem reagovat tímhle způsobem a chtěl bych se omluvit spoluhráčům.“

VIDEO: Takhle se do sebe pustili Green a Ramsey

V San Francisku nedohráli zápas s Arizonou hned tři hráči, kteří se zapojili do potyčky poté, co si quarterback domácích 49ers C.J. Beathard doběhl pro desetiyardový zisk a akci zakončil slidem. Hned, jak se dostal na zem, ale ramenem na jeho hlavu zaútočil safety Arizony Antoine Bethea. To způsobilo hromadnou strkanici, po níž museli ze hry domácí running back Carlos Hyde a dva hráči Cardinals – linebacker Haason Reddick a defenzivní lineman Frostee Rucker.

VIDEO: Utkání nedohrála trojice hráčů

„Myslím, že náš quarterback dostal pár akcí předtím několikrát helmou do hlavy. Myslím, že toho naši hráči měli dost,“ řekl trenér 49ers Kyle Shanahan.

V New Orleans vyvolal potíže quarterback hostujících Tampa Bay Buccaneers Jameis Winston, který se mimo hru dotkl prstem zadní části helmy cornerbacka domácích Saints Marshona Lattimora. Ten si to nenechal líbit a do Winstona strčil. Hned poté se proti Lattimorovi rozeběhl receiver Buccaneers Mike Evans a srazil ho na zem.

„Nechal jsem se unést emocemi. Viděl jsem, jak útočí na mého quarterbacka. Neměl jsem do něj takhle zezadu vrazit,“ uznal Evans, který zápas dohrál.

VIDEO: Evans nepochopitelně sestřelil Lattimora