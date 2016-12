Chlup si zkusí Homerun Derby. Chce zaujmout skauty ze slavné MLB

Vánoční svátky si tolik neužil, vůbec mu to však nevadí. Sedmnáctiletý baseballista Marek Chlup v neděli ráno odletěl na prestižní vánoční akci Homerun Derby pro nejtalentovanější mladé hráče z celého světa. Pozvánku na letošní ročník, který se uskuteční na Floridě, dostalo deset Evropanů. Chlup je čtvrtým Čechem, který si tuto akci vyzkouší. „Mým cílem je dát několik homerunů a hlavně získat nové zkušenosti,“ tvrdil Chlup z Eagles Praha. V těžké konkurenci více než sedmdesáti baseballistů se předvede už 27. prosince v USA.

Co je smyslem Homerun Derby? Najít talentované hráče s největší ránou. Každý se předvede proti nadhazovacímu stroji. Úkolem je odpálit co nejvíce homerunů. Cokoliv, co nepoltí za plot, tak je aut. Každý hráč jich může dát maximálně dvacet.

„Můžu předvést klidně deset homerunů nebo žádný. Uvidíme, jak mi to sedne,“ tvrdil Chlup, který v rámci Homerun Derby absolvuje přednášky o psychologii a dostane praktické rady od skautů z americké profesionální ligy MLB. „Myslím, že kontakt s nimi bude pro mě mít největší přínos,“ dodal Chlup.

Na Homerun Derby musíte dostat pozvánku od organizátorů. Chlup jí získal po kempu pro nadějné baseballisty v Německu, kde na sebe v srpnu upozornil. Něco podobného plánuje také na Floridě. Vždyť je klidně možné, že skauti si hned někoho vyhlídnou a podepíší.

„Budu jim opět na očích, což je strašně důležité. Určitě je mým cílem dostat se do MLB,“ vyhlásil talentovaný mladíček, jenž fandí Seattlu Mariners. Sám ví, že na to, aby zaujal, musí být výjimečný. Jen tak dostane kontrakt s organizací MLB. „Myslím si, že jsem psychicky silný, věřím si. A v ničem nezaostávám.“

Letošní rok byl pro Chlupa hodně náročný – nejprve byl na Floridě na Allstar s evropským výběrem, poté hrál extraligu a na podzim opět odcestoval do Mexika na mistrovství světa do 21 let.

„Nevadí mi neustále hrát baseball, právě naopak. V České republice nám zápasy schází,“ řekl Chlup, který plánuje studovat v USA vysokou školu. Kdyby však přišla dobrá nabídka k angažmá od týmu, neváhal by. První krok k tomu může učinit na Homerun Derby.