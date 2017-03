Baseball v Asii? Lidé na stadionu hrají na hudební nástroje, říká český sudí

Před čtyřmi lety zápasy z World Baseball Classic na stadionech vidělo téměř 800 tisíc fanoušků, televizní práva míří do více než dvou set zemí. Jedná se o pátou největší sportovní událost. A v Asii jsou místní lidé do baseballu naprosto pobláznění.

„I přesto, že se domácím v turnaji moc nedaří, tak fanoušci ženou své hráče neustále vpřed. V hledišti pak zahlédnete různé hudební nástroje - bubny, trumpety, píšťalky, hudební aparaturu a další. Je to jeden velký koncert,“ popisoval atmosféru v Soulu rozhodčí Přibyl, jemuž se plnil sen. Vždyť rozhoduje zápasy společně s profesionálními rozhodčími přímo z MLB.

VIDEO: Fanoušci na World Baseball Classic

"Berou mě jako rovnocenného kolegu. Když vyprávím o českém baseballu, tak vždycky zbystří a snaží se naučit také nějaká česká slovíčka,“ tvrdil Přibyl. Na World Baseball Classic se pokoušela dostat také česká reprezentace. Jenže v loňském roce prohrála v kvalifikaci v Mexiku dva zápasy, což bylo rozhodující.

Jeden ze zápasů byl také proti profesionálům z Mexika, na něž nestačili (0:1). „V tomto utkání jsme udělali na celý baseballový svět velký dojem. Všichni si mysleli, že nás jednoznačně přejedou,“ vzpomínal Přibyl, který se představil v úvodním utkání Jižní Koreje proti Izraeli, když byl na první metě.

Co práce baseballového rozhodčího obnáší? Musí během okamžiku rozhodnout, zda byl hráč v autu nebo ne, či zda na metu došlápl.

„Člověk by měl sledovat celou rozehru, počínaje nadhozem, prací vnitřního pole, až po příhoz. Ten by měl být přesný, přitom sledujete došlap pálkaře a zvukově posloucháte úder míčku do rukavice. Takhle komplexně to musíte vnímat a pak vyhodnotit. Zatím se mi to většinou daří. Tak snad tomu bude také při World Baseball Classic,“ přál si Přibyl.

Skupiny na World Baseball Classic 2017

Skupina A (Soul)

Jižní Korea

Nizozemsko

Tchaj-pej

Izrael

Skupina B (Tokyo)

Japonsko

Kuba

Čína

Austrálie